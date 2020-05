Mini-Podcast „Eva’s Geständnisse“: Von Shopping-Sucht geheilt?

12. Mai 2020: In dieser Episode (2 Minuten lange „Geständnisse“ für die Begrüßung der Newsletter-Abonnenten) geht es um das Wunder, dass sich durch die Lockerungen die Innenstädte und Einkaufsstätten wieder füllen – fast als sei nichts gewesen. Auch Eva Ihnenfeldt staunte am 9. Mai über die Flut an Menschen in der Dortmunder City. Sie gibt auch gern zu, dass sie es freut, wieder in Menschenmengen baden zu können. Aber shoppen?…

