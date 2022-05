Angst vor Menschen – Zweifel an sich selbst #podcast

Soziale Phobie nennt man es, wenn Erwachsene große Angst vor Menschen haben. Wenn Kinder sich permanent hinter dem Rücken ihrer Mutter verstecken, nennt man das Schüchternheit. Wenn Menschen sich ständig Gedanken darüber machen, was Andere denken, nennt man das normal… Ich selbst war als Kind unfassbar schüchtern, doch nach und nach habe ich mich herausgekämpft aus meiner übermäßigen Angst vor Menschen. Wie ich das geschafft habe? Sagen wir mal so: Ich hatte keine andere Wahl. Sich dem Leben stellen oder untergehen, mehr Auswahl gab es nicht. Ob es mir gelingt, diese Kraft und Disziplin an meine Klient*innen weiterzugeben? Auf jeden Fall wünsche ich mir aus ganzem Herzen, dass ich das von Tag zu Tag immer besser kann.

Eva’s Geständnisse vom 21. Mai 2022

