Die 10 meistbesuchten Websites des Jahres 2021

Unfassbar, aber anscheinend wurde Google 2021 vom Sockel gestoßen – und Instagram ist nicht einmal mehr unter den Top 10 der weltweit meistbesuchten Webseiten. In der Studie vom Internet-Dienstleister Cloudflare wurde gemessen, welche Seiten die häufigsten Anfragen hatten und die längste Verweildauer aufwiesen. Google ist auf Platz 2 (mit all seinen Google-Diensten), Facebook auf Rang 3. Es folgen Microsoft (mit Microsoft Teams und Microsoft 365) , Apple, Amazon, Netflix, YouTube. Doch wer ist nun der glückliche Gewinner? Es iiiiisssst…. TikTok!

Was macht die Faszination der Kurz-Video-App aus? Warum öffnen die Nutzer im Schnitt achtmal täglich TikTok und bleiben dort insgesamt durchschnittlich fünfzig Minuten täglich?

TikTok – wie ein Ritt am Spielautomat

Haben Sie schon einmal Zocker in der Spielhölle beobachtet? Sie scheinen nach jedem Durchlauf zu denken „Nur noch einmal – dann höre ich auf und gehe“. So ähnlich geht es den Nutzern bei TikTok. Dank des brillanten Algorithmus analysiert TikTok sehr schnell, was dem Nutzer am meisten gefällt: Musik, Tanz, Akrobatik, Comedy, Erotisches, Tiere, Babys, Prominente… „Nur noch ein 15 Sekunden-Video – und dann höre ich auf“.

Gerade habe ich den Selbstversuch unternommen, als Vorbereitung auf diesen Beitrag. Normalerweise halte ich mich von der App fern, genau weil ich von dieser Sogwirkung weiß. Die Bilder und Laute rollen an mir in einem fast hypnotischen Rausch vorbei. Ich wische weiter, weiter, weiter… Gibt mir ein Kurzvideo gute Gefühle, spüre ich den Hormonkick, gebe rasch ein Herz – und weiter geht die lustige Fahrt. Unbedingt einmal ausprobieren. Und dann aufpassen, dass man nicht süchtig wird wie anscheinend unzählig viele Menschen weltweit. Wisch, wisch, wisch, egal wo im Laufe des Tages eine Pause droht – rasch wisch, wisch, wisch. Die Aufmerksamkeitsspanne eines Goldfischs? OK, auch das wird vorübergehen. Doch Platz 1 der meist aufgerufenen Websites? Unglaublich. Tja, Corona-Langeweile macht’s möglich 😉

Quelle: SPIEGEL – Cloudflare-Analyse 2021