Facebook, die „Apothekenumschau“? Von wegen!

Vor wenigen Tagen postete ein lieber Facebook-Freund (und Hypnotiseur): „FACEBOOK ist die Apothekenumschau unter den „neuen“ Medien“. Doch ich sage: „Von wegen!“ Zunächst zeigen die weltweiten Nutzerzahlen von Facebook, dass die Mär, nur noch Menschen 50+ würden Facebook nutzen, wirklich nicht stimmt. Weltweit steigert sich Facebook weiter auf 2,6 Milliarden Mitglieder, und davon sind immerhin 1,73 Milliarden täglich aktiv. WhatsApp, Instagram und der Messenger kommen dann noch hinzu. So dass sich eine Gesamtzahl von 2,99 Milliarden Mitgliedern im Facebook-Universum ergibt. Quelle: allfacebook.de vom April 2020

Wohin wird sich Facebook weiterentwickeln?

Bild von mohamed Hassan auf Pixabay

Um etwas über die Zukunft des digitalen Kommunikations-Giganten zu erahnen, muss man sich die Entwicklungen der letzten Monate anschauen. Da sieht man bei Instagram, dass sich die einstige Bilder-Community zunehmend Richtung Online-Shopping-Mall entwickelt. Und in dieser Online-Shopping-Mall gibt es viel Entertainment und viel Deko, das gefällt nicht nur jungen Leuten. Mit dem neuen Reel versucht Instagram, die Faszination des chinesischen TikTok zu kopieren – und bald gibt es auch den vollständig integrierten Instagram-Shop – auch für kleine und große Influencer!.

WhatsApp, das „Dark Social“ Universum

WhatsApp schielt ebenfalls in Richtung Commerce. Nachdem im November Unternehmen untersagt wurde, per WhatsApp Massenmails zu versenden, wird daran gearbeitet, attraktive Lösungen zu finden, um mit Marken und Anbietern intensiver zusammenzuarbeiten. Facebook muss allerdings Rücksicht darauf nehmen, dass Telegram, Signal und Co ernst zu nehmende Wettbewerber sind. Sollten sich die Nutzer von WhatsApp über Werbung ärgern, switchen sie womöglich um zu einem anderen Messengerdienst.

Immerhin gibt es hier auch eine kleine Innovation: Nutzer müssen nicht mehr händisch die Telefonnummer eines Unternehmens mit WhatsApp-Business Angebot eingeben – nun kann das auch über einen QR-Code erfolgen. Ansonsten gilt weiterhin: WhatsApp-Business ist für kleine Unternehmen gedacht, die Kundensupport anbieten wollen. Der Kunde agiert, das Unternehmen antwortet.

Die Vision vom weltweiten Bezahlsystem

Für große Unternehmen gibt es spezielle Lösungen bei WhatsApp – aber natürlich ist das eigentliche Ziel, Werbeeinnahmen zu generieren. Facebook braucht zunächst die Möglichkeit, direkte Zahlungen anzubieten – danach sind der Phantasie kaum Grenzen gesetzt. Vision von Facebook ist anscheinend, mit einem eigenen Bezahlsystem Paypal Konkurrenz zu machen und letztendlich so wichtig zu werden für Buchungen und Zahlungen wie WeChat in China… Und das mit WhatsApp und dem Messenger…

Und was ist mit der Mutter selbst? Was ist mit Facebook? In Zeiten, in denen die Menschen mit ihren privaten Erlebnissen ins „Dark Social“ zurückziehen und öffentlich sichtbare Netzwerke zunehmend passiv nutzen, könnte es ja wirklich sein, dass Facebook veraltet und für junge Menschen zur Peinlichkeit wird. Denn wer will schon mit Menschen über fünfzig zu tun haben 😉 !

Wird Facebook zur Tageszeitung?

Ich beobachte seit geraumer Zeit, dass Facebook sich mehr und mehr zur personalisierten „Volkszeitung“ entwickelt. Oder freundlicher ausgedrückt: Zur personalisierten „Harry Potter Zeitung“. Nachdem die Phase der Förderung von Facebook-Gruppen, dem Facebook Marketiplace, Facebook Datings und der Facebook-Live-Videos (da wollte uns Facebook wieder zurück in die private Nutzung locken – aber WhatsApp war eben besser und mächtiger) nicht so wirklich den gewünschten Erfolg zeigte, erweitert Facebook nun nach und nach sein Angebot, um uns zu Abonnenten unseres täglichen News- und Entertainments-Bedarfs zu erziehen.

Zunächst kam Facebook-Watch (vorwiegend in der Mobile-App) mit den vielen kurzen Videos – und nun kommt sogar noch Musikvideo-Streaming hinzu! Damit will Facebook (allerdings nicht zum ersten Mal – ich sage nur IGTV…) YouTube Konkurrenz machen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das gerade für junge Menschen eine spannende Alternative zu Instagram werden könnte.

Facebook-Musikstreaming

Bisher durften Musiker, die bei den großen US-Labeln unter Vertrag sind, ihre Musikvideos nicht vollständig bei Facebook posten. Nur Ausschnitte waren erlaubt, da es keine umfassende Lizenzvereinbarung gab. Doch nun hat Facebook Verträge ausgehandelt und wird sicher viel dafür tun, dass sich die Investition bezahlt macht.

Ab August können Musiker auf ihren Facebook-Seiten die kompletten Musikvideos streamen. Sie müssen nicht einmal die Videos selbst hochladen – sie müssen Facebook nur die Erlaubnis geben, neue Videos zu veröffentlichen. Der Rest passiert dann von allein. Zunächst ist der Service nur in den USA verfügbar – wir in Deutschland müssen noch warten.

Die Facebook-Illustrierte

Bei Facebook-Watch haben wir uns schon daran gewöhnt, dass Facebook uns einen bunten Mix aus abonnierten Videos und Empfehlungen serviert. Im Newsstream ist es sowieso Alltag, dass Freunde, abonnierte Seiten, Gruppen und Facebook-Werbung sich die Hand reichen. Nun fehlen nur noch die Presseverlage mit ihren täglichen News – und dann noch die Todesanzeigen (für die Fans der Apothekenumschau) – und die Facebook-Illustrierte ist fertig.

Ich bin gespannt, ob ich recht habe. Das ist ja das Schöne am Schreiben, dass ich in ein, zwei Jahren überprüfen kann, ob Facebook wirklich zur weltweiten, personalisierten Volkszeitung mutiert. Vielleicht wird der Gigant ja tatsächlich zum Altersheim – aber glauben tu ich das nicht. Und die Zahlen sprechen nun mal eine ganz andere Sprache…

Quelle: Mimikama am 15. Juli 2020