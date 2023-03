Hat mir meine gute Laune gerettet: Peter Hahne im YouTube-Interview

Wahrscheinlich kennen die meisten Menschen Peter Hahne (Jahrgang 1952) als einflussreichen politischen Moderator und Redakteur über Jahrzehnte beim ZDF. Heute ist er Rentner, schreibt Bücher, ist häufig bei YouTube zu sehen, sagt lauter Dinge, die „man nicht sagt“ – und ich habe meine wahre Freude daran. Gar nicht einmal, weil ich politisch seiner Meinung bin, sondern einfach, weil er so mutig ist! Und dabei in seiner Sprachgewandtheit so außerordentlich brillant und kurzweilig.

In dem hier verlinkten zweieinhalbstündigen Interview (!) war mir nicht eine Sekunde langweilig. Sicher könnte ich mich über manche Dinge vortrefflich mit ihm streiten, zum Beispiel über „alte, weiße Männer“ 😉 und über Flüchtlingspolitik. Sieben Jahre älter als ich ist Peter Hahne, und wären wir uns als Jugendliche begegnet, er wäre hundertprozentig als CDU/CSU-Sympathisant mein Gegner gewesen – ich war ja links.

Und nun höre ich ihm zweieinhalb Stunden zu, muss andauernd herzhaft lachen und freue mich, dass er so ist, wie er ist. Hiermit also meine Empfehlung: Man kann es ja häppchenweise hören, vielleicht auf dem Arbeitsweg, oder beim Putzen oder spazieren gehen – egal, wie man selbst politisch eingestellt ist, Peter Hahne macht Mut. Und Mut tut gut – und hält jung und gesund.