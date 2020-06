Kostenloser Online-Kurs zu Fake-News, Desinformation und den Aufbau von Medienkompetenz vom SRF

Eigentlich ist ja die vierteilige Audio-Serie zu Fake-News, Desinformation und Medienkompetenz ein Radiobeitrag des Schweizer Radio und Fernsehens – doch da ich so begeistert von den Inhalten bin, habe ich die für Jeden hörbare Serie als „kostenlosen Online-Kurs“ deklariert. Wünschte, die vierteilige Serie mit jeweils 25 Minuten würde nicht nur von Bürgern, sondern auch von Journalisten aufmerksam gehört.

In unserer heutigen Zeit explodieren Informationen, Meinungen, Gerüchte und Manipulationen, da durch das Internet und Künstliche Intelligenz ganz neue Dimensionen erreicht werden. In der vierteiligen Audio-Serie wird nach genauer Recherche erklärt, wie dieser ganze Komplex zu betrachten ist – und was der Einzelne tun kann, um sich vor Desinformationen und Manipulationen zu schützen.

Hier geht es direkt zu den vier 25-minütigen Folgen beim SRF