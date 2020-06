Neu! Audio-Tweets bei Twitter

In Zeiten von Messenger-Sprachnachrichten ist es leicht nachvollziehbar, dass nun auch der Trend zu „Massen-Sprachnachrichten“ entsteht. Ich selbst habe ja vor einigen Wochen mit so einem wöchentlichen Sprachnachricht-Podcast begonnen – und bei Twitter kann man nun in einem Tweet 140 Sekunden lang einen Audio-Tweet in die Cloud schicken. Funktioniert zunächst nur auf iOS-Smartphones – doch sicher wird sich das Angebot durchsetzen. Es ist eben so sinnig!

Ich weiß noch, wie ich während des Arabischen Frühlings, als Demonstranten aus Telefonzellen heraus Audio-Tweets senden konnten, nach einer Lösung für genau diese Idee suchte. Tatsächlich fand ich damals nach langem Suchen eine Entwickler-App für Twitter, mit der ich kurze Audio-Tweets verfassen konnte. Doch das ist lange her, damals war Twitter noch eine globale Entwickler-Community…

Also wer es probieren will und über ein iPhone verfügt: einfach tun! Hier kommt ein Beispiel von Twitter persönlich. Mehr findet man dort unter dem Hashtag #audiotweet

Today is #Juneteenth



We’re honored to have @opalayo, one of the three Black women who co-founded #BlackLivesMatter, speak on the meaning of this day, this moment, and where we go from here. pic.twitter.com/0XwuQXM0tS