Neu! Instagram und WhatsApp mit emotionaler Message-Kurzantwort: Die Emoji Bar

Wir schreiben uns in sozialen Netzwerken viele Nachrichten – die Verpflichtung, auf jede Message zu antworten, kann ganz schön belastend sein. Nicht wenige junge Menschen lassen es einfach, doch ideal ist das nicht. Nun testet Meta bei WhatsApp und Instagram DM’s die so genannte Emoji-Bar. Beta-Tester haben sechs bzw. sieben verschiedene Emojis zur Verfügung, um ähnlich wie bei einem Facebook-Post auf eine private Nachricht schnell und verständlich zu reagieren.

Folgende Emojis stehen für die Reaktion auf private Nachrichten oder WhatsApp Messages in der Emoji Bar bereit:

Das rote Herz, der erhobene Daumen, das lachende Gesicht, das weinende und das staunende Emoji, das Emoji mit den Herz-Augen und die klatschenden Hände.

#Instagram is working on adding an emoji bar in Direct chats 👀 pic.twitter.com/M17kcXNTk7 — Alessandro Paluzzi (@alex193a) March 21, 2022

Wäre schön, wenn sich die Emoji Bar für Direktnachrichten allgemein einbürgern würde. Der Absender bleibt immer etwas unglücklich zurück, wenn er oder sie eine Nachricht geschrieben hat und es erfolgt überhaupt keine Reaktion. Wurde die Nachricht überhaupt gelesen? Ignoriert mich der Adressat/ die Adressatin bewusst? Hat die Nicht-Reaktion mit Abwehr, Verachtung, einem „Lass mich in Ruhe“ zu tun? Oder bin ich altmodisch, weil ich überhaupt eine Reaktion erwarte?

Ich persönlich behelfe mir so, dass ich zunächst Nachfrage, warum so fit nicht geantwortet wird (oder so spät) und Frage, ob wir auf ein anderes Kommunikationsmedium umsteigen sollen – zum Beispiel auf telefonieren. Telefonieren hat durchaus seine Vorteile! Man kann sehr schnell Dinge im Gespräch abklären und bleibt nicht im Ungewissen zurück.

Eine Emoji Bar kann auf jeden Fall den digitalen Kommunikations-Knigge bereichern. Mal sehen, wie häufig – und vom wem – er genutzt wird…

