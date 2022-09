Nie wieder sich ärgern, wenn man geblitzt wird #podcast

Kann man es schaffen, etwas wirklich unfassbar Ärgerliches in etwas umzuwandeln, das ein Gefühl von tiefer Dankbarkeit erzeugt? So, dass die Stärke des Ärgers mithalten kann mit der Stärke der Dankbarkeit? Ich bin anscheinend eine Meisterin darin, Blei in Gold zu verwandeln. Egal, was mir passiert, ich gebe keine Ruhe, bis ich das Edle in dem vordergründig Hässlichen erkenne. Und das musste ich jetzt unter Beweis stellen, als ich beim Autofahren geblitzt wurde. Himmel, ist das teuer geworden! Wie soll man da etwas Gutes draus machen? Für mich habe ich die Lösung gefunden – meine anderthalb-Minuten-Rede zum Thema: „Nie wieder sich ärgern, wenn man geblitzt wird“

Eva’s Geständnisse vom 24. September 2022

