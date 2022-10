Schade, dass ich kein Wunderheiler bin… #podcast

Ach, was wäre ich gern Wunderheiler! Wie schön wäre es, wenn ich durch meine Worte und meinen „Kommunikationstango“ Menschen verwandeln könnte in glückliche, optimistische, strahlende und tatkräftige gesunde Menschen! Kann ich aber leider nicht. Ich kann zwar durch meine Coachings Augen zum Strahlen bringen – aber so langfristige Umwälzungen (die ich gern hätte) sind doch eher selten. OK, also stehen mal wieder Veränderungen an. Mal sehen, wohin mich meine Reise weiterführt. Ich freu‘ mich darauf! Alt werden macht Spaß. Zumindest, solange ich arbeiten darf und kann…

Eva’s Geständnisse am 16. Oktober 2022

Podcast hier bei Spotify hören

Podcast hier bei TuneIn hören

Podcast hier bei iTunes hören