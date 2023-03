TikTok Trend: Mädchen wollen Glück und Erfolg – #theluckygirlsyndrom

Ist es toxische Positivitat, Naivität oder weiblicher Narzissmus? Auf TikTok gibt es immer mehr Mädchen, die unter dem Hashtag #theluckygirlsyndrom Videos posten mit Anleitungen zum Gesetz der Resonanz. Kern des Glücks- und Erfolgs-Geheimnisses: Auf das Mindset kommt es an!

Denke Dich glücklich

So fand ich ein junges Mädchen, das aus dem Auto heraus voller Überzeugung erzählt, dass sie schon als kleines Kind wusste „Ich werde die Erfolgreichste in meiner Familie“. Ich stelle mir vor, wie sie in der Grundschule die Lehrer lang machte, falls diese wagten, sie schlecht zu benoten. Ich stelle mir vor, wie sie selbstbewusst allein über den Schulhof stolziert, weil die anderen Mädchen nichts mit der „eingebildeten Tussi“ zu tun haben wollen. Und wisst Ihr was? Ich bin sicher, sie wird es schaffen. Wer es wagt, so aus der Reihe zu tanzen und sich sogar in der eigenen Familie über den Durchschnitt zu erheben, wird sicher seine Ziele erreichen. Gefällt mir!

Meinen Segen habt Ihr

Viele Mädchen fand ich zu dem neuen Trend. Denke Dich reich, denke Dich glücklich, denke Dich erfolgreich. Positive Affirmationen, Visionboards und magische Rituale werden weitergegeben an die Zuschauerinnen. Gefällt mir!

So lange war es die Aufgabe der Frau, ihrer Familie zu dienen und sich am Erfolg ihrer Söhne und der Richtigkeit und Warmherzigkeit ihrer Tochter zu erfreuen. Lange Zeit standen Männer auf der Bühne, die ihrer Frau dafür dankten, dass diese ihnen den Weg zu Erfolg und Vermögen geebnet hatte – Frauen hielten den Mächtigen und Erfolgreichen „den Rücken frei“.

Ja, lasst uns endlich selbst genießen, wie es ist, Anspruch auf Erfolg zu haben und Anspruch auf eigenes Glück.

Abschied von der „guten Partie?“

Ist es auch heute noch so, dass Frauen in erster Linie eine gute Partie machen wollen, um als Mutter versorgt zu sein und einen guten gesellschaftlichen Status zu erreichen? Tja, da wächst anscheinend auch ein ganz neuer Frauentyp heran. Die weiblichen „Narzissten“, die an die Fleischtöpfe der Macht und des Geldes wollen. Also ich bin einverstanden – viel Erfolg!