Was bedeutet Stolz? SteadyNews Twitch Stream bei YouTube

Ralf Wenda (Der Erfolgswolf) und Eva Ihnenfeldt (Die von den SteadyNews) finden sich langsam im Twitch-Universum ein. Ralf experimentiert mit den gigantischen Möglichkeiten, welche die Open-Broadcaster-Software (OBS) den Twtch-Channels bietet – Eva flüchtet auf die Meta-Ebene und versucht zu verstehen, warum Twitch so ganz anders ist als YouTube – und was das für Nicht-Gamer an Chancen bedeuten könnte. Stichwort „Community“. Und was bedeutet „Stolz“? Das klären wir recht schnell am Anfang. Bevor wir unsere allerersten Twitch-User mit in den Live-Stream einbeziehen dürfen…

Unser nächster IRL Twitch-Livestream startet auf dem Twitch-Channel vom Erfolgswolf (Ralf Wenda) am Donnerstag, den 7. Januar 2021, um 18 Uhr . Eva kommt etwas später, sie muss um 17 Uhr noch kurz zum Zahnarzt…

