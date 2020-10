WhatsApp Web: Auf dem Desktop bald mit Video-Telefonie

WhatsApp ist in Deutschland von allen Social-Networks die beliebteste App. Doch dass man die Smartphone-App auch auf dem Desktop installieren kann, wissen immer noch nicht alle Nutzer. Nun erhält „WhatsApp Web“ eine weitere Funktion, die vom Facebook-Konzern hinzugefügt wurde: Telefonie und Videotelefonie wird auch bequem vom Laptop oder Rechner aus möglich.

WhatsApp Web

Bild von Simon Steinberger auf Pixabay

Insgesamt kann man WhatsApp auf bis zu vier Geräten nutzen. Allerdings kann man weiterhin nur einen Account anlegen pro SIM-Karte. Das Smartphone, auf dem sich diese SIM-Karte befindet, muss eingeschaltet und WhatsApp aktiviert sein, um am Desktop oder auf dem Tablet die Webversion zu nutzen. Nur am iPad ist die Nutzung nicht ganz so simpel.

In gewisser Weise ist die Web-Nutzung sogar komfortabler als die Nutzung auf dem Smartphone. Man tippt viel schneller, findet das, was man sucht, schneller, und vor Allem kann man Fotos, Videos und Dokumente direkt auf dem Rechner abspeichern!

Um WhatsApp Web zu installieren, geht man auf die Website https://web.whatsapp.com, öffnet in der Smartphone-App die „Einstellungen“ und hält das Smartphone so vor den QR-Code auf dem Desktop, dass er automatisch gescannt wird – fertig.

WhatsApp Web mit Audio- und Videotelefonie

Nun wird es also auch schon bald möglich sein, am Desktop über die WhatsApp Erweiterung zu telefonieren. Das kann zum Beispiel im Homeoffice eine gute Alternative zu ZOOM und Co sein, wenn man sich neben der Rechner-Tätigkeit „mal eben“ mit einem WhatsApp-Kontakt austauschen möchte. Es soll sich über WhatsApp Web ein kleines Fenster öffnen, wenn ein Anruf eingeht . So kann man weiter am Rechner arbeiten, und nebenbei über das kleine Fenster mit dem Gesprächspartner verbunden sein – wahlweise ausschließlich per Sprache oder auch mit Video.

Quelle: Futurezone vom 21. Oktober 2020 – Audio- und Videoanrufe über WhatsApp-Web