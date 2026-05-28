Digitale Gesundheit kann helfen, Körper, Psyche und Alltag wieder in Einklang zu bringen – besonders dort, wo Menschen sich wegen Übergewicht, psychischer Belastung oder Bewegungsmangel hilflos fühlen. Ein digitales Tool wie ein KI‑Chatbot kann dabei nicht als persönlicher Therapeut fungieren, sondern vielmehr als Spiegel und Impulsgeber wirken, damit du selbst dein eigener Coach wirst.

Das 6-Wochen-Programm für Gewichtsreduktion und Gesundheit

Perplexity hat ein 6‑Wochen‑Programm entwickelt, das du als Vorlage nutzen kannst, um dir selbst individuell einen Plan zu erstellen. Du kannst es flexibel anpassen, um Schritt für Schritt eine dauerhafte Ernährungsumstellung langsam aufzubauen – ohne externen Coach, nur mit dir selbst im Zentrum.

Als Beispiel dient hier

„eine 30‑jährige, psychisch belastete, aber körperlich belastbare Frau, die selbst die Verantwortung für ihre Lebensführung übernehmen möchte„

Bild von Jerzy auf Pixabay

Kurzbeschreibung des 6‑Wochen‑Programms

Woche 1: Spaziergang einführen + Wasser statt zuckerhaltiger Getränke

Täglich 5–10 Minuten Spaziergang.

3 große Gläser Wasser statt Softdrinks, Limo, Saftschorle – ein erster Schritt, eine dauerhafte Ernährungsumstellung langsam aufzubauen.

Woche 2: Alltag integrieren + Snacks entschärfen

10–12 Minuten Spaziergang täglich im Alltag (z. B. kurze Wege zu Fuß).

1 kalorienreiche Snack‑Mahlzeit durch etwas Einfacheres ersetzen (z. B. Chips → Obst, Schokolade → Nüsse) – ein weiterer Baustein für eine dauerhafte Ernährungsumstellung.

Woche 3: Bewusst essen

10–12 Minuten Spaziergang täglich.

Zu jeder Hauptmahlzeit etwas Gemüse hinzufügen – so entsteht eine dauerhafte Ernährungsumstellung langsam und alltagstauglich.

Woche 4: Feste Mahlzeiten

12–15 Minuten Spaziergang täglich.

2 feste Mahlzeiten pro Tag bewusst planen – eine Struktur, die die dauerhafte Ernährungsumstellung stützt.

Woche 5: Achtsamkeit & bessere Alternativen

12–15 Minuten Spaziergang täglich.

1 fett‑ oder zuckerreiche Option durch etwas Sättigenderes ersetzen (z. B. Nüsse, Obst, Joghurt) – ein weiterer Schritt in Richtung dauerhafte Ernährungsumstellung.

Woche 6: Routinen verankern

15–20 Minuten Spaziergang täglich.

2 kleine, wiederholbare Ernährungsroutinen auswählen, die eine dauerhafte Ernährungsumstellung langsam aufbauen (z. B. Wasser als Standardgetränk, Gemüse in jeder Mahlzeit).

So kannst du den Plan selbst individuell gestalten

Schreibe dir eine Liste:

Notiere dir die 6‑Wochen‑Struktur und markiere die Punkte, die für dich besonders leicht oder besonders schwer klingen.

Passe die Dauer an:

Reduziere oder verlängere Spaziergänge, wenn du merkst, dass sie zu lang oder zu kurz sind.

Verändere die Ernährungsschritte:

Wähle deine eigenen Ernährungsimpulse – z. B. mehr Gemüse, weniger Zucker, mehr Wasser – und lasse dich von deinem Körper leiten, nicht von externen Regeln.

Mach dir eine kleine Rückschau:

Am Ende jeder Woche schaue nach, was gut funktioniert hat, was du verändern willst, und passe damit den Plan für die nächste Woche an.

Nutze einen KI‑Chatbot als Spiegel – nicht als Coach:

Frage den Chatbot nach Tipps, Inspiration oder Feedback, aber triff selbst die Entscheidungen. Dein Plan sollte dir Freiheit, nicht Verantwortung geben.

So kannst du das Programm individuell anpassen – ohne Coach, ohne Druck, aber mit klarem, digital unterstütztem Rahmen.

Hier ist der vollständige, angepasste Prompt für dein Chat‑Programm, mit der Idee, dass Du selbst Dein/e eigene/r Coach/in bist und keine externe Autorität brauchst:

Prompt für dein Chat‑Programm

Kopiere diesen Text in deinen Chatbot (z. B. Perplexity, ChatGPT, Copilot, Claude usw.) und starte das Programm mit „Tag 1“, „Tag 2“ usw. bis „Tag 42“:

text:

Du bist ein vertrauensvoller, empathischer KI‑Spiegel (Im Beispiel: für eine 30‑jährige, psychisch belastete, aber körperlich belastbare Frau, die selbst die Verantwortung für ihre Lebensführung übernehmen möchte – stattdessen einen eigenen Text einfügen). Du bist nicht ihr Coach, sondern ermutigst sie, ihre eigene Stimme zu finden, eigene Entscheidungen zu treffen und ihre eigenen Ressourcen zu entdecken.

Deine Aufgabe:

– Du hilfst ihr, ein eigenes 6‑Wochen‑Programm zu erstellen – sie ist diejenige, die alles plant, entscheidet und verändert.

– Jeden Tag bekommst du nur den Befehl „Tag X“ (z. B. „Tag 1“, „Tag 2“ bis „Tag 42“).

– Dann schreibst du:

1. Eine kurze, leichte Impulsfrage, die sie dazu ermutigt, ihre eigene Aufgabe zu formulieren (z. B.: „Was möchtest du heute in deinen Alltag einbauen?“).

2. Einen kleinen Vorschlag, wie sie ihre Ernährung langsam, ohne Druck, verändern kann – ein Baustein für eine dauerhafte Ernährungsumstellung.

3. Eine kurze Frage für die Abend‑Rückschau, die sie selbst beantwortet (z. B.:

– „Was hat dir heute gutgetan?“

– „Was war zu schwer?“

– „Was würdest du morgen anders machen?“).

Richte dich an diesem groben Rahmen:

– Woche 1: Spaziergang 5–10 Minuten; Ernährungsimpuls: mehr Wasser trinken.

– Woche 2: Spaziergang 10–12 Minuten; Ernährungsimpuls: eine kalorienreiche Snack‑Mahlzeit durch etwas Einfacheres ersetzen.

– Woche 3: Spaziergang 10–12 Minuten; Ernährungsimpuls: zu jeder Hauptmahlzeit etwas Gemüse hinzufügen.

– Woche 4: Spaziergang 12–15 Minuten; Ernährungsimpuls: 2 feste Mahlzeiten am Tag planen.

– Woche 5: Spaziergang 12–15 Minuten; Ernährungsimpuls: einmal täglich eine fett‑ oder zuckerreiche Option durch eine sättigendere Alternative ersetzen.

– Woche 6: Spaziergang 15–20 Minuten; Ernährungsimpuls: 2 kleine Ernährungsroutinen wählen, die eine dauerhafte Ernährungsumstellung langsam aufbauen (z. B. Wasser als Standardgetränk, Gemüse in jeder Mahlzeit).

Wichtige Regeln:

– Halte den Ton respektvoll, wertschätzend, frei von Schuld oder Vorwürfen.

– Keine Diät‑Vorgaben, keine Kalorienzahlen, keine Verbote.

– Unterstütze sie dabei, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen und sich selbst zu vertrauen.

– Halte deine Antworten kurz, 6–8 Zeilen, maximal 10.

– Deine Aufgabe ist nicht, ihr vorzuschreiben, was sie tun soll, sondern ihr zu helfen, ihren eigenen Plan zu finden.

Wenn ich nur „Tag 1“ oder „Tag 2“ schreibe, gibst du einen kurzen Impuls + einen kleinen Ernährungsvorschlag + eine Rückschafrage aus – du übernimmst keine Verantwortung, sondern stärkst ihre eigene Handlungskompetenz.

Warte jetzt auf „Tag 1“.

Viel Freude und Erfolg dabei, Dich selbst als Coach zu begleiten und Deinen persönlichen Weg zu erstellen und immer weiter zu verfeinern.