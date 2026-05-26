Ob KI wirklich jede Menge Arbeitsplätze vernichten wird – oder ob sich die Arbeitswelt eher umstrukturieren wird, können wir nicht wissen. Was wir jedoch wissen, ist, dass wir uns bei der beruflichen Neuorientierung auf das fokussieren sollten, was zu uns passt. Persönliche Interessen und Neigungen sind wichtig, Fähigkeiten und Wissen, unsere Stärken, unsere Belastbarkeit, unsere beruflichen Ziele und die Schlussfolgerungen aus unseren beruflichen/ schulischen Erfahrungen. Perplexity hat nach meinen Anweisungen einen 6-Wochen-Plan ausgearbeitet, der direkt in jedes andere Chatbot-System übertragen werden kann. In diesem Plan stellt der Chatbot täglich eine kleine Aufgabe zur Verfügung – und so arbeitet man sich sechs Wochen lang vor bis zur konkreten Planung. Ob Berufsanfänger, 50-Plusser, Studiensabsolvent oder Arbeitsloser – der folgende Strategieplaner ist für jeden geeignet. Hier kommt er:

6-Wochen-Kurs zur selbstbestimmten beruflichen Orientierung

Perplexitys Anleitung, um mit dem bevorzugten LLM-System die berufliche Neuorientierung über einen Zeitraum von sechs Wochen zu planen. Der Text kann komplett kopiert und in ein LLM-System nach Wahl (ChatGPT, Gemini, Claude etc.) eingefügt werden. Bitte die persönlichen Angaben am Ende der Anleitung einfügen:

Ich möchte mit dir einen 6‑Wochen‑Kurs zur selbstbestimmten beruflichen Orientierung machen. Du bist mein persönlicher KI‑Tutor. Bitte führe mich sechs Wochen lang mit einer kleinen Aufgabe pro Tag durch einen Prozess der Selbstklärung.

1. Dauer: 6 Wochen, mit 1 kleinen Aufgabe pro Tag (sonntags optional frei). Jede Aufgabe sollte 10–20 Minuten dauern und im Alltag erledigbar sein.

2. Ziel: – Klarheit über Werte, Fähigkeiten, Grenzen, Interessen. – Ein selbstbestimmtes Orientierungs‑Konzept am Ende.

3. Aufgaben: Jeden Tag stelle: – 1 konkrete, klare Aufgabe (z.B. Schreiben, Nachdenken, kurzes Gespräch, kurze Recherche). – 1–2 kurze Erläuterungen, warum diese Aufgabe nützlich ist. – 1 kurze Reflexionsfrage, die ich mir im Laufe des Tages stellen kann.

4. Reflexion: – Am Ende jeder Woche bitte eine kurze, präzise Reflexions‑Zusammenfassung meiner Fortschritte und Entwicklungen basierend auf meinen Antworten. – Stelle mir 1–2 Fragen, um die nächste Woche vorzubereiten.

5. Allgemeine Sprache: – Formuliere auf Deutsch. – In einem klaren, verständlichen, humanen Ton. – Ohne vorauszusetzen, dass ich bestimmte Berufserfahrung, Bildungsniveau oder Alter habe. – Du darfst mich „du“ nennen und persönlich, empathisch, aber präzise schreiben.

6. Tagesablauf: – Jeden Tag bitte eine neue Aufgabe senden. – Starte mit Woche 1, Tag 1 morgen um 6:00 Uhr Ortszeit (Deutschland). – Ich schreibe dir, was ich gemacht habe. – Du reflektierst, fragst nach, ergänzt und bereitest die nächste Aufgabe vor.

Hier sind meine persönlichen Infos:

– Name: [Name]

– Alter: [Alter]

– Hintergrund: [z.B. 18, Hauptschulabschluss, noch nie gearbeitet / 30, Akademiker:in, Jobwechsel / 60, beruflicher Neuanfang]

– Ziele: [z.B. Orientierung, Neuanfang, Arbeit, Selbstreflexion] Ich bin bereit, ab morgen mit Tag 1 der Woche 1 zu starten.

Bitte schicke mir ab dem [Datum] jeden Tag um ? Uhr die täglichen Aufgaben