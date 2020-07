Buch zu Mailchimp: Praktisches Handbuch von Michael Keukert

Mailchimp ist im Bereich Newsletter-Marketing international Marktführer. 60 Prozent aller Anbieter, die E-Mail-Newsletter versenden, nutzen die Plattform Mailchimp, um Einrichtung, Versand und Monitoring ihrer Mail-Kampagnen zu organisieren. Auch der Newsletter der SteadyNews wird seit vielen Jahren über Mailchimp versandt. Als der mitp-Verlag mir anbot, ein Praxis-Handbuch zu Mailchimp zu rezensieren, habe ich das sehr gern angenommen. Und ich muss sagen: Ich kann das Buch von Michael Keukert wirklich empfehlen!

Wer mich kennt weiß, dass ich wenig Interesse an technischen Hintergründen habe – ich will einfach immer nur, dass etwas funktioniert. Für den Newsletter der SteadyNews habe ich zugegebenermaßen einen Admin, den ich fragen kann, wenn etwas schiefläuft – und der ab und zu einen Relaunch vornimmt, wenn es erforderlich ist.

Bilder direkt vom mitp-Verlag – danke schön!

Darum war es für mich sehr aufschlussreich, mich dank des Praxis-Handbuchs (in 3. erweiterter Auflage) näher mit den Funktionalitäten und Hintergründen von Mailchimp zu beschäftigen. Und ich muss sagen: Ich bin von dem Buch wirklich begeistert.

Michael Keukert versteht es, Laien mit einfach Worten deutlich zu machen, wie man das Tool Mailchimp Schritt für Schritt für sich erschließen kann. Er beginnt damit, dass er den Sinn von E-Mail-Marketing grundsätzlich erläutert. Woraus ist zu achten? Alle Aspekte sind verständlich und sogar unterhaltsam aufgelistet. Selbstverständlich werden rechtliche Aspekte und Konsequenzen aus der DSGVO ausführlich beschrieben.

Dann folgt ein Kapitel dazu, wie Mailchimp sein Preismodell gestaffelt hat und wie man für sich das beste Modell findet (ich selbst kann weiterhin die kostenfreie Version nutzen, da ich darauf achte, dass ich nie mehr als 2.000 Abonnenten bekomme).

Es folgen Kapitel dazu, wie man Adressen importiert und organisiert, wie man Newsletter-Listen erstellt und die vielen Formulare bestmöglich handhabt.Das ist nämlich die Hauptaufgabe für Newsletter-Versender: Schritt für Schritt die Listen aufbauen und Übersetzungsarbeiten für die vielen Formulare leisten. Dabei geht Michael Keukert immer wieder darauf ein, wie entscheidend die persönliche Ansprache und die attraktive Gestaltung der einzelnen Formulare ist. Wie schnell sind Interessenten abgeschreckt, wenn sie sich in die Ecke gedrängt oder unverstanden fühlen!

Bei Mailchimp kann man ähnlich wie bei WordPress das Design auch als Laie individuell anpassen. Gerade dieses Kapitel ist für Anfänger ganz sicher ein Segen, da alle Schritte gut nachvollziehbar sind. Auch die Kapitel „Newsletter-Versand“ und „Kampagnen-Testing“ sind verständlich und machen Lust darauf, die Möglichkeiten auszuprobieren. Nach einem Ausflug in weitere Kampagnenverbindungen und Automation folgt noch das wichtige Monitoring: Wie kann ich meine Mail-Kampagnen analysieren, optimieren, archivieren und die Reports weiter verwenden?

Ich kann dieses Handbuch wirklich sehr empfehlen. Auch wenn Mailchimp genau wie andere digitale Plattformen ständige Neuerungen bringt und es deshalb immer schwierig ist, überhaupt noch Bücher im Print-Format zu publizieren, hat es Michael Keukert geschafft, ganz bewusst so zu schreiben, dass das Buch nicht leicht veraltet. Seine Haltung gegenüber Lesern, die wenig Ahnung von IT haben, gefällt mir. Ich spüre in jedem Satz Respekt und Sympathie gegenüber denen, die etwas Gutes auf den Weg bringen wollen bzw. ihr gutes Marketing optimieren wollen. Das ist nicht selbstverständlich, das gefällt mit sehr gut.

Rückseite des Mailchimp-Praxis-Handbuchs von Michael Keukert