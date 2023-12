Alterssitz oder Ferienwohnung in Thailand

Eine Ferienwohnung oder ein Ferienhaus in Thailand wird für viele Menschen immer attraktiver. Sie sichern eine Unterkunft, die immer dann bereitsteht, wenn Menschen die Familie in der Heimat besuchen wollen oder Urlaub unter Palmen genießen möchten. Der Großteil der Thailand angebotenen Wohnräume befindet sich in sogenannten „Condominiums“ oder auch „Condos“.

Dabei handelt es sich um Appartementanlagen mit teilweise mehreren hundert Wohneinheiten, aber auch vielen Vorzügen, wie:

Sicherheitsdienst

Aufzug

Poolanlage

Fitnesscenter

Bild von Sasin Tipchai auf Pixabay

Da viele der Appartements nicht das ganze Jahr über bewohnt werden, ist es trotz der Größe relativ ruhig. Nur zu Ferienzeiten sowie an Feiertagen wird es lebendiger. Wie man beim Kauf einer Immobilie in Thailand sparen kann und welche Vorteile sich daraus ergeben, verrät der folgende Artikel.

Die richtige Unterkunft in Thailand auswählen: Kosten sparen mit Presale

Egal, ob es der neue Alterssitz, eine Ferienwohnung oder ein Haus für die Familie werden soll, zuerst sollten Interessenten sich fragen, ob sie ein Haus oder ein Appartement im Presale kaufen wollen. Viele Bauträger beginnen schon vor der Fertigstellung von Häusern oder Wohnanlagen mit dem Verkauf der Einheiten. Genau dann spricht man von Presale. Anhand von Musterhäusern oder Musterwohnungen können sich die zukünftigen Eigentümer einen Überblick verschaffen, die spätere Immobilie befindet sich dann allerdings noch in der Bauphase.

Der Vorteil von Unterkünften im Presale ist der Preis. Dieser ist meist deutlich niedriger als bei bereits fertig gebauten Wohnungen. Käufer können so bis zu 20 % des späteren Immobilienwertes sparen. Hinzu kommt, dass meistens nur ein kleiner Teil von ungefähr 15 % der Kaufsumme angezahlt werden muss. Der Restbetrag wird erst nach Fertigstellung fällig. In Südostasien ist diese Vorgehensweise ein übliches und häufiges Verfahren.

Das so gesparte Geld kann dann anderweitig genutzt werden. So zum Beispiel für den Aus- oder Umbau der Immobilie in Deutschland. Ein seniorengerechter oder behindertengerechter Umbau von Wohnungen und Häusern ist oftmals eine ideale Investition, um so lange wie möglich das eigene Zuhause zu behalten. Personen, die daheim einen Treppenlift einbauen möchten, können mit den Produkten von Handicare ihr Heim professionell ergänzen lassen. Die Produkte der Traditionsfirma stehen seit über 130 Jahren für hochwertige und langlebige Qualität, die das Leben leichter machen.

Landesinnere oder Strand: Wo soll die neue Immobilie liegen?

Bevor Käufer sich für eine Wohnung oder ein Haus entscheiden, sollten sie genau wissen, wo die neue Immobilie liegen soll. Unterkünfte in der Nähe der Küste oder direkt am Strand sind heiß begehrt. Die Lage kommt jedoch mit eindeutig mehr Trubel und Tourismus einher. Zudem sind Immobilien am Strand in Thailand deutlich teurer als Alternativen im ruhigen Innenland. Deswegen entscheiden sich viele Käufer für Wohnungen oder Häuser, die nur wenige Kilometer landeinwärts liegen. Dies spart unter Umständen Tausende Euros, die dann für den Umbau und die Einrichtung genutzt werden können.

Daheim und im eigenen Ferienhaus altersgerecht wohnen

Mit ein paar Tipps können sich Senioren und andere Kaufinteressierte gleich doppelt freuen. Wer eine Wohnung oder ein Haus in Thailand kaufen möchte, kann viel Geld sparen, wenn die Lage stimmt und gegebenenfalls eine Immobilie im Presale erworben wird. So bleibt ausreichend Budget übrig, mit dem man in Deutschland einen Treppenlift oder andere Alltagshilfen einbauen lassen kann.