Social Media Nutzer 2020: Mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung!

Fast vier Milliarden Menschen nutzen weltweit soziale Netzwerke. In den letzten zwölf Monaten sind diese Nutzerzahlen sogar um mehr als zehn Prozent gestiegen. Davon waren mehr als eine Millionen sogar zum ersten Mal überhaupt täglich aktiv in sozialen Netzwerken.

Bild von Gerd Altmann auf Pixabay

Es kann sein, dass die Corona-Krise noch Einiges beschleunigt hat bei diesem raschen Anstieg. Durch die sozialen Distanz-Beschränkungen und den Mangel an Arbeit haben die User mehr Zeit, um sich im Internet zu bewegen (durchschnittlich 6 Stunden, 42 Minuten) und um zumindest über Facebook, Instagram und Co soziale Kontakte zu pflegen. In sozialen Netzwerken sind die Menschen im Schnitt 2 Stunden, 22 Minuten am Tag.

Gewinner bei den sozialen Netzwerken sind in erster Linie Instagram und LinkedIn, obwohl Facebook weiterhin unangefochten die meist genutzte Social Media Plattform bleibt.

Interessant ist, dass junge Menschen bis 24 Jahre schon überwiegend soziale Netzwerke nutzen, um Produkte zu finden, sich über Marken zu informieren, und Produkte zu kaufen. Bei den Älteren liegen weiterhin die Suchmaschinen (vor Allem Amazon und Google an erster Stelle bei der Suche nach Produkten und Marken.

Für Organisationen und Marken stehen neue Herausforderungen an, wenn Social Media zum Hauptmarketingfeld wird, wie es heute schon die jungen Menschen zeigen. Werbung muss persönlich und agil werden, Content muss begeistern, Influencer als Mittler und Vertriebspartner werden stärker in den Fokus auch kleinerer Unternehmen rücken.

Es gibt viel zu tun! Kleine Unternehmen haben den Vorteil, dass sie aus der Chefperspektive aus echte Beziehungen zu Interessenten, Unterstützern und Kunden aufnehmen und pflegen können. Die Menschen wollen Authentizität, Vertrauen und Wertschätzung – darin liegt eine große Chance.

Quelle: Hootsuite.com