Sind wir wirklich im letzten Kapitel angekommen? Bricht wirklich jede Zivilisation auf dieselbe dumme Art und Weise zusammen? Das hier eingebettete Video hat mich sehr nachdenklich gemacht. Kann es sein, dass wir im Winter unserer Zivilisation leben? Der Kultur- und Geschichtsphilosoph Oswald Spengler wurde mit seinem Werk „Der Untergang des Abendlandes“ zum meistgelesen Sachbuchs der Weimarer Republik. Nach dem 1. Weltkrieg fand Spengler ein dankbares Publikum für seine niederschmetternde Analyse, wie und warum Zivilisationen untergehen.

Die Sehnsucht nach dem starken, selbstlosen Führer…

Warum sehnen sich Menschen, die ihre Resilienz im Überfluss der sinnentleerten Bequemlichkeit verloren haben, nach Autoritatismus? Ob rechts oder links: was denen einen der „starke Führer“, ist den anderen die geschlossene Einheitsfront.

In dem hier eingebettete Video wird in 20 Minuten dargestellt, wie Oswald Spenglers These, dass Hochkulturen durch Selbstzerstörung verschwinden, weil es den Menschen im Überfluss an Kreativität, Tatkraft, Glauben und Ehrgeiz fehlt. Das Video wurde mit Künstlicher Intelligenz produziert, überträgt Spenglers Thesen in unsere Zeit und visualisiert die Ausführungen mit ansprechenden Bildern.