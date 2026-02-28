Geburtstag: Eine Tür geht zu, eine andere geht auf #podcast

In wenigen Tagen werde ich 67 Jahre alt. Wie jedes Jahr habe ich verschiedene Phasen durchlaufen in den letzten Tagen und Wochen: 1. Ein Tag wie jeder andere 2. Trauer darüber, dass ich dem Tod immer näher komme 3. Der Entschluss, gerade deshalb das Beste aus dem neuen Lebensjahr zu machen 4. (Seit heute früh): Ich freue mich so sehr, dass ich einen neuen Jahres-Lebenszyklus starte. Daraufhin habe ich heute früh eine Ode an das geschrieben, was ich mit meiner Art zu leben, verbinde. Und den lese ich heute vor…

Eva’s Geständnisse vom 28. Februar 2026

