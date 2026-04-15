Jugendliche in Deutschland sind früher digital vernetzt als je zuvor. Doch während KI-Chatbots wie ChatGPT zum Standardwerkzeug werden, mehren sich Warnungen vor Gefahren für Denken, Emotionen und Autonomie. Basierend auf JIM-Studie 2025 , DAK-Mediensucht 2026 und Bitkom 2025 die Fakten. Die JIM-Studie 2025

1. Früherer Einstieg: Smartphone mit 8,5 Jahren, KI ab 12

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Kinder erhalten ihr erstes eigenes Smartphone im Durchschnitt mit 8,5 Jahren – ab 10 Jahren haben 76 Prozent der 10-12-Jährigen eins, ab 13 Jahren fast alle.

ChatGPT entdecken sie mit 12 Jahren: 78 Prozent der 12- bis 15-Jährigen und 90 Prozent der 16- bis 19-Jährigen nutzen es bereits; 84 Prozent der gesamten Kohorte sind Ever-User.

In der Schule ist die Nutzung intensiv: 73–74 Prozent greifen für Hausaufgaben zu, 47 Prozent für Recherche – auch in der Grundschule testen Bundesländer wie mit Telli oder KAI ab Klasse 5, streng verboten bei Prüfungen.

2. Emotionale KI im Alltag und Spiel

Menschenähnliche KI-Chatbots sind in Apps wie Snapchat (My AI, 31 Prozent), Character.ai (8 Prozent, simulierte Freunde) und Replika integriert. Kinder nutzen sie für Schulfragen (42 Prozent), Lernen (40 Prozent), Spaß (40 Prozent) und Ratschläge (23 Prozent).

3. Top-Gefahren für die Entwicklung

Kognitive Entwicklung:

Weniger kritisches Denken (52 Prozent prüfen nicht nach).

Schwächere Problemlösung (KI ersetzt Übung).

Kognitive Verzerrungen (KI-Bias verstärkt).

Emotionale Entwicklung:

Abhängigkeit ( 10-33 Prozent fühlen sich „besser verstanden“).

Weniger echte Beziehungen ( 25 Prozent bevorzugt KI).

Schädliche Ratschläge (kein Echt-Hilfe-Verweis).

Selbstbestimmung:

KI-Abhängigkeit bei Entscheidungen.

Datenmanipulation und Profilbildung.

Soziale Isolation (weniger reale Interaktion).

Kommission für Jugendmedienschutz (KJM) im Februar 2026: Helfer oder Risiko? Chatbots im Alltag von Jugendlichen

Fazit:

Wie lässt es sich aufhalten, dass wir Menschen freiwillig unsere eigenen kognitiven, emotionalen, kreativen und nach Unabhängigkeit strebenden Fähigkeiten verkümmern lassen – einfach aus Bequemlichkeit und Konsumorientiertheit?

Sind wir gerade auf dem Weg in eine neue, weltweite, von KI überwachte Sklaverei – zugegebenermaßen in eine behagliche Sklaverei mit „Brot und Spielen“, die uns als völlig überflüssige Spezi zurücklässt?

Demonstration: ORF-Video „Oft ist es für Jugendliche leichter, mit KI zu sprechen“ zeigt reale Nutzung und Risiken: