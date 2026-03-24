USA und Deutschland: 25% der Jugendlichen sind funktionale Analphabeten

Funktionale Analphabete können Buchstaben lesen, aber Texte nicht verstehen. In den USA und Deutschland betrifft das Millionen – und die Zahlen steigen. Funktionale Analphabete erkennen Wörter, verstehen aber selten den Sinn von Sätzen. In den USA fehlen vielen Erwachsenen die Fähigkeiten für Alltagsaufgaben wie Formulare ausfüllen. In Deutschland ist die Lage ähnlich, doch die Zahlen entwickeln sich unterschiedlich. Neue Studien zeigen: Der Anteil wächst in beiden Ländern.

Vergleich der Zahlen: 25% der Jugendlichen sind funktionale Analphabeten

Zahlen in den USA

In den USA können rund 28 Prozent der Erwachsenen zwischen 16 und 65 Jahren einfache Texte nicht verstehen. Das sind etwa 59 Millionen Menschen. Die Zahl ist seit 2017 von 19 Prozent gestiegen.

Bei Jugendlichen bis 18 Jahre liegt der Anteil schwacher Leser bei 25 Prozent, gemessen an Tests wie PISA. Ursachen liegen oft in schlechten Schulen, Armut und Einwanderung. Besonders arme Gegenden leiden unter fehlenden Lehrern und Büchern.

Zahlen in Deutschland

In Deutschland können 12 Prozent der Erwachsenen zwischen 18 und 64 Jahren nicht gut lesen und schreiben. Das sind 6,2 Millionen Menschen. Die Zahl sank seit 2011 leicht von 14,5 Prozent. In der breiteren Studie PIAAC bleibt der Anteil bei 20 Prozent und stagniert seit 2012.

Bei Jugendlichen bis 18 Jahre erreichen 25 Prozent der 15-Jährigen nicht das Mindestniveau im Lesen. Gründe sind oft unzureichende Förderung in der Schule und bei Migranten.

Vergleich der Länder

USA: Höherer Anteil (28 Prozent), starker Anstieg seit 2017.

Deutschland: Etwas niedriger (12–20 Prozent), leichter Rückgang oder Stillstand.

Funktionaler Analphabetismus bei Jugendlichen bis 18 Jahre in beiden Ländern bei 25%

Beide Länder sehen Probleme bei Jugendlichen (je 25 Prozent). Der Digitalwandel macht es schwerer: Texte werden komplexer, viele verlieren den Zugang.

Förderung in Deutschland

Deutschland setzt auf die Nationale Dekade für Alphabetisierung bis 2026. Volkshochschulen bieten Kurse, Schulen testen frühzeitig. Für Jugendliche gibt es ausbildungsnahe Programme mit Partnerarbeit und Materialien. In den USA fehlt ein vergleichbares nationales Programm

Ausblick

Die Zahlen zeigen: Funktionale Analphabeten behindern den Einstieg in Arbeit und die digitale Transformation. Sowohl die USA auch Deutschland brauchen mehr Früherkennung. Die Entwicklung seit 2018 mahnt zur Eile.

Quelle USA: literacybuffalo.org von Januar 2025 USA – Alphabetisierungsraten für Erwachsene sinken; Neue Alphabetisierungsstudie zeigt große Probleme

Quelle Deutschland: vocatium Magazin von September 2025 – Funktionaler Analphabetismus in Deutschland