Neurodivergenz: Sind ADHS, Autismus, Borderline… Störungen? Oder Besonderheiten!

Heute früh habe ich ein neues Wort gelernt: Neurodiversität. Werden womöglich die natürlichen, wertvollen Unterschiede bei Menschen mit diagnostiziertem ADS/ADHS, Borderline, Autismus, Bipolarität … in unserer „spirituell-befreiten“ Zeit als Persönlichkeitsstörung bezeichnet, weil sie mit der heutigen Weltumgebung nicht klarkommen? Tatsächlich haben sich politische Autismus-Gruppen mit Erfolg erkämpft, ihre Besonderheit als „anders“ bezeichnen zu lassen. Sie sind nicht gestört, sie sind anders. Neurodiversität – Wikipedia

Das „Konsum-Zeitalter“ sucht stets störende Ursachen

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Das Narrativ, dass Mütter und andere Erziehende verantwortlich sind für Persönlichkeitsstörungen, ist insoweit richtig, als dass die wertvolle Besonderheit von den Betroffenen als quälend und krankmachend erlebt wird, wenn sie nicht in einer für sie passenden Realität platziert ist. Aber die Leiden und Konsequenzen dieser „gestörten Umgebung“ sind nicht auf Erziehungsfehler oder Charaktereigenschaften von „gestörten Müttern“ zurückzuführen.

Die Neurodivergenz-Alternative

So sind nach der oben vorgestellten Neurodivergenz-Auffassung ADS/ADHS-diagnostizierte Menschen von ihrem Persönlichkeitstyp her Jägertypen aus der Steinzeit. (Siehe Video, unten eingebettet).

Wer weiß, vielleicht sind Borderliner und Bipolare Seher, Heiler und Schamanen aus alten Tagen, Narzissten und Autisten sind womöglich mit den Zuständen auf der Erde grundsätzlich überfordert. Vielleicht sind sie Wesen, die zum ersten Mal auf der Erde sind. Das würde passen. Keine Ahnung, ist mir auch egal.

Ich bin der, der ich bin – nicht „falsch“ erzogen – sondern anders

Tatsache ist, dass ich eine Welt ohne spirituelle Wahrnehmungsebene fürchte. Das Kausalitätsprinzip (für alles gibt es physikalisch/messbare Ursachen) ist roh, liebesfeindlich, kalt, zweckorientiert.

Ich wünsche mir, dass die Künstler und Widerstandsfähigen unter den „Unangepassten“ (den Seelen mit „Persönlichkeitsstörung“), ihren Weg finden, diese Welt wieder mit Spiritualität zu beseelen, jenseits von determinierenden Religionen.

Spiritualität ist der feine Sinn dafür, dass sich Realität hinter einem Schleier verbirgt, den die Inder „Maya“ nennen. Realität ist etwas zutiefst Individuelles, das im selben Moment alle Menschenwesen miteinander verbindet. Der Tropfen und das unendlich große Meer.

Maya (Philosophie) – Wikipedia

Entstehung von ADHS: Die Jägertheorie (Dr. med. Astrid Neuy-Lobkovicz)

YouTube-Kanal von @Tom Harrendorf

Hier der Link zum kompletten Gespräch mit Dr. med. Astrid Neuy-Lobkovicz