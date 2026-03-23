Rudolf Steiner und die KI-Transformation: Lebenshilfe bei YouTube?

Seit einigen Monaten beschäftige ich mich nach einer jahrzehntelangen Pause wieder mit Rudolf Steiner. Ich lese (obwohl ich erst wenig verstehe beim Lesen) die „Geheimwissenschaft im Umriss“. Ich befolge seit November 2025 seine Anweisungen für die sechs Nebenübungen (eine Art täglicher „Seelen-Gymnastik“ für die Befreiung von anerzogenen Einflüssen) und ich besuche seit Kurzem einen Lesekreis, in dem ich lerne, die komplexen Inhalte der Bücher und Vorträge besser zu verstehen. Zu seinen Lebzeiten war Rudolf Steiner so etwas wie ein spirituell/philosophischer Star – mit überfüllten Sälen bei seinen Vorträgen, auch das habe ich gelernt. Kommt er nun dank Social Media und KI ohne sein Zutun zu neuer Prominenz?

Rudolf Steiner kennenlernen

Rudolf Steiner wurde im Februar 1861 geboren und starb 1925. Er hinterließ 30 Bücher, viele Kunstwerke und mehr als 6.000 Vorträge. Mehr zu sagen, ist nicht nötig. Es ist alles über das Internet verfügbar, vieles sogar als kostenlose PDF zum Download. Jede/r kann sich selbst seinen/ihren individuellen Weg zu Steiner suchen, falls Interesse besteht.

Einige Möglichkeiten, im Internet zu recherchieren:

– Einträge zu seinem Leben und Forschen lesen

– Je nach Interessenlage (Kunst, Philosophie, Pädagogik, Medizin, Landwirtschaft, Planetenkunde, Architektur, persönliche Entwicklung …) kann man sich im Web weiter informieren und sehen, ob es spannend ist oder langweilt, ärgert oder überfordert.

– Gibt man bei YouTube „Rudolf Steiner Worte“ ein, findet man seit 2025 auch Kanäle mit automatisch erzeugten Inhalten (KI-generiert), in denen aus Steiners Forschungen zitiert wird. Manche KI-Kanäle sind brauchbar für den Einstieg, andere versuchen, durch unheilverkündende „okkulte“ Prophezeiungen, die Steiners Aussagen verfälschen, Menschen zu ängstigen.

Die sechs Nebenübungen

Die sechs Nebenübungen von Rudolf Steiner betrachte ich wie eine tägliche „Gymnastik“ für mein aus mir selbst kommendes Denken, Fühlen und Wollen. Sie dauern nicht lange (Gedankenkontrolle morgens ca. 5 Minuten)

– Gedankenkontrolle: Einen einfachen Gegenstand (z. B. Bleistift) genau betrachten – Gedanken festhalten, abschweifen lassen.

– Initiative: Eine kleine Handlung täglich zur festen Zeit ausführen (z. B. ein Glas Wasser trinken oder ein Ohr anfassen) – aus eigenem Willen.

– Gleichmut: Lust und Leid ausgeglichen erleben – nicht jubeln, nicht jammern.

– Positivität: In allem etwas Gutes finden – auch in Schwierigem.

– Unbefangenheit: Vorurteile ablegen – für alles offen bleiben.

– Harmonie: Alle Übungen ins Gleichgewicht bringen.

Ich habe Anfang November 2025 mit der ersten Übung angefangen und habe Monat für Monat eine weitere Übung hinzugenommen.

Abends mache ich eine kurze Tages-Rückschau rückwärts (5–7 Minuten lang, beginnend mit dem letzten Tages-Erlebnis). So überprüfe ich jeden Tag auf Momente, in denen ich geurteilt habe, weil mich etwas „getriggert“ hat.

Die sechs Nebenübungen [PDF mit Anleitung zum Herunterladen]

Warum wird Rudolf Steiner plötzlich wieder populär?

In Steiners Lebenszeit fielen der 1. Weltkrieg und der Zusammenbruch der Weltwirtschaft mit all den unvorstellbaren Grausamkeiten. Seine Vorträge kamen auch bei einfachen Leuten erstaunlich oft gut an, da diese verzweifelt waren und nach Hoffnung und Erklärungen suchten.

Da Steiner viel über die Zukunft der Menschheitsentwicklung sprach, und sich heute erstaunlich viel von seinen „Behauptungen“ bewahrheitet (Materialismus, Gier, Neid als gesellschaftliche Systemordnung), werden seine Aussagen wieder spannend – auch für junge Leute bei TikTok und Instagram. (#rudolfsteiner bei TikTok)

Also, falls jemand diesen Social-Media-Trend erkunden will – nur zu! KI-generierte Videos sind natürlich nur ein Einstieg – aber ich muss zugeben, ich freue mich über die Zusammenfassungen der „toten Intelligenz“, die sich darin selbst anprangert als kalte ahrimanische Fähigkeit, um Menschen zu knechten.

Zwei Beispiele für YouTube-Kanäle, die KI-synthetisiert aus Steiners Werken zitieren – beide aktiv seit 2025

Rudolf Steiner „Geist und Licht“

Link: https://www.youtube.com/@GEISTUNDLICHT​

Link: https://www.youtube.com/@GEISTUNDLICHT​ Rudolf Steiner „Spiegel des Bewusstseins“

Link: https://www.youtube.com/@Bewusstseinsreise-GE

Übrigens: Laut einer Studie sind seit dem vergangenen Jahr 20 bis 30 Prozent der Videos bei YouTube und Instagram Reels nichts weiter als KI-generierte „Slop“– oder „Brainrot“-Videos. Genau genommen also „KI-Müll“ – aber man kann ja mal ’reingucken …



stadt-bremerhaven.de vom 29. Dezember 2025. Studie: Bis zu ein Drittel der YouTube-Shorts sind KI-Slop oder „Brainrot“-Videos