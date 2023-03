Lebenserwartung in Großbritannien sinkt. Wofür es sich zu leben lohnt…

In Europa ist der OECD zufolge die soziale gesellschaftliche Ungleichheit in Großbritannien nach Bulgarien am größten. Ob das der Grund ist, dass der Anstieg der Lebenserwartung in Großbritannien seit 1990 am geringsten ist? Beim Vergleich, wie sich die Lebenserwartung der G7-Länder seit 1950 entwickelt hat, schneiden Japan und Italien am besten ab. In Deutschland verringert sich der Anstieg seit dem Jahr 2000. Warum bloß?

In Deutschland betrug die Lebenserwartung laut der ersten allgemeinen Sterbetafel in den Jahren 1871/1881 bei Männern 35,6 und bei Frauen 38,5 Jahre. In der jüngsten Sterbetafel von 2019/2021 lagen die Lebenserwartungs-Werte bei 78,5 Jahren (Männer) und 83,4 Jahren (Frauen). So positiv diese Zahlen sind, ist es doch etwas erschreckend, dass Deutschland im hinteren Drittel der G7-Länder platziert ist.

Quelle – mdr. Lebenserwartung wächst. Deutschland hinkt hinterher, Großbritannien noch mehr

Wofür es sich zu leben lohnt…

Deutschland hat sicherlich eines der besten Gesundheitssysteme der Welt. Auch die sozialen Versorgungsrechte der Schutzlosen und Bedürftigen sind in Deutschland vorbildlich. Und doch scheint in unserer Gesellschaft Müdigkeit, Frustration und Sinnlosigkeit verbreitet zu sein. Warum bloß?

Ich vermute, dass Vitalität und unbedingter Lebenswille dadurch genährt werden, dass man an eine Zukunft glaubt, die Zuwachs, Sinn und Glück bringt durch eigene Leistung, durch die eigenen Fähigkeiten und durch den eigenen Wert.

Japaner arbeiten bekannterweise extrem viel, und doch sind sie unter allen G7-Ländern die Spitze der Lebenserwartung. Kann es sein, dass diese Gesellschaft dem einzelnen Menschen besonders viel Sicherheit vermittelt – und das Gefühl, von der Gemeinschaft gebraucht zu werden? Dass die sozial extrem unbarmherzigen Systeme USA und Großbritannien den geringsten Anstieg an Lebenserwartung haben, wundert nicht. Doch warum Deutschland?

Wahrscheinlich sind der Stolz auf sich selbst, die Geborgenheit im sozialen und familiären Umfeld – sowie die materielle und gesundheitliche Versorgung verantwortlich dafür, dass der Mensch einen Lebensstil pflegen kann, der langes Leben in Kraft und Gesundheit ermöglicht. Sinnstiftende Arbeit, Bewegung, gutes Essen, Anerkennung und viel Liebe machen glücklich. Da weiß man, wofür es sich zu leben lohnt…