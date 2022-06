Positive Leadership in Ihrem Unternehmen effektiv umsetzen

Positive Leadership ist eine Methode zur Unternehmensführung, welche vor allem in den letzten Jahren populär geworden ist und zur Erhöhung der Mitarbeiterzufriedenheit beiträgt.

Doch wie zeichnet sich Positive Leadership aus und wie setzt man sie am besten in Unternehmen um? Der folgende Beitrag befasst sich neben der Definition der positiven Leadership auch mit dessen Eigenschaften und Tipps zur Einführung.

Was ist Positive Leadership?

Bild von Gerd Altmann auf Pixabay

Positive Leadership fokussiert sich auf positive Errungenschaften, anstatt Negatives wie beispielsweise Fehler oder nicht erreichte Ziele in den Mittelpunkt zu stellen. Somit soll die Produktivität und Mitarbeiterzufriedenheit innerhalb des Unternehmens gefördert werden, denn Emotionen haben ultimativ einen Einfluss auf das Arbeitsklima. Werden positive Emotionen mit der Arbeit verbunden, steigt die Arbeitszufriedenheit und somit auch die Effizienz der Mitarbeiter automatisch. Positive Leadership hat kurz gefasst die Stärkung positiver Emotionen als Basis.

Positive Leadership selbst ist jedoch nur ein Überbegriff, welcher in verschiedensten Führungsstilen umgesetzt werden kann, wie beispielsweise in einer Transformation, Charismatic oder Servant Leadership. Egal für welche Führungsart man sich entscheidet, die Einführung einer positiven Führung ist dieselbe.

Umsetzung einer positiven Führung

Ob durch Prämien, gutes Arbeitsklima, ausreichend Urlaubstage oder intrinsische Motivation: Man muss Mitarbeitern einen Ansporn geben, um deren Motivation zu steigern. Denn wenn die Angestellten motiviert genug sind, dann erledigt sich der Rest so gut wie selbst. Es ist vor allem wichtig, dass Mitarbeiter dasselbe Ziel vor Augen haben. So ziehen alle am selben Strang, wodurch Unternehmenserfolge besser gefeiert und positive Emotionen stärker vermehrt werden.

Ansonsten ist es auch relevant, den Mitarbeitern angebrachte Arbeitsbedingungen zu bieten, denn unter ständigem Lärm oder mit zeitaufwändigen Programmen kann man sich schlecht konzentrieren, was zu Genervtheit und Ineffizienz führt. Um die positive Führung noch besser umzusetzen, wird außerdem vorgeschlagen, Mitarbeitern Verantwortung zu übertragen, um ihnen somit zu zeigen, dass ihnen vertraut wird.

Seitens der Führungskräfte ist es außerdem notwendig, den Mitarbeitern eine gute Work-Life-Balance zu bieten und Rücksicht zu zeigen. Somit fühlen sich Mitarbeiter verstanden, was die Entstehung negativer Gefühle gleichzeitig mindert. Auch das Auftreten von Führungskräften trägt zur Positive Leadership in Unternehmen bei. Geschäftsführer oder Manager sollten darauf achten, selbstbewusst aufzutreten und motiviert zu sein, denn wenn sie nicht motiviert sind, dann werden es Ihre Angestellten erst recht nicht sein.

Eine einfach bedienbare Software zur Projektzeiterfassung wie beispielsweise TimeTrack eignet sich ideal dafür, die Effizienz der Mitarbeiter zu fördern und gleichzeitig einen Überblick über die Projektfortschritte und erbrachten Leistungen zu behalten. Denn auch wenn man Mitarbeitern Verantwortung überträgt, so erweist es sich dennoch als klug, die investierte Zeit zu kontrollieren. Mit TimeTrack können Projektmanager Projektziele definieren und anhand von automatisch erstellten Soll-Ist-Vergleichen stets einen klaren Überblick über den aktuellsten Projektstand behalten.

Die drei Ebenen der positiven Unternehmensführung

Positive Leadership wird grundsätzlich in drei verschiedenen Ebenen unterteilt: die individuelle Ebene, die Teamebene und die Organisationsebene. Unter der individuellen Ebene versteht man Eigenschaften wie Empathie, Enthusiasmus und Motivation. Die Teamebene hingegen beschreibt das Arbeitsklima, welches durch positive Emotionen gefördert wird, was wiederum die Leistung der Angestellten verbessert. Bei dieser Ebene ist es vor allem wichtig, dass sich die Mitarbeiter untereinander gut verstehen und unterstützen. Durch eine gute Teammoral steht dem Erfolg eines Unternehmens so gut wie nichts im Weg.

Was die Organisationsebene angeht, so beschreibt diese die Kommunikation zwischen den Mitarbeitern. Alle drei Ebenen stehen in direktem Einfluss zueinander, sind jedoch alle gleichsam wichtig zur erfolgreichen Positive Leadership.

Tipps zur Umsetzung

Um all diese Ebenen umzusetzen und von den Vorteilen der Positive Leadership zu profitieren, haben sich innovative Tools als ideale Hilfe bewährt. Damit Mitarbeiter zeitgemäß gelobt und motiviert werden können, ist es notwendig stets einen Überblick über deren Leistungen zu behalten. Nur dann kann man sich als Team aufeinander abstimmen und effizient in Richtung Ziel hinarbeiten. Viele Unternehmer sind hierfür auf Softwares wie TimeTrack umgestiegen.

Fazit

Positive Leadership hat aufgrund der Förderung positiver Emotionen in Bezug auf das Arbeitsklima viele Vorteile, welche mitunter durch die Übertragung von Verantwortung an Mitarbeiter erreicht werden können. Hierfür eignet sich besonders die Nutzung von übersichtlichen und innovativen Softwares wie TimeTrack, um die erbrachten Leistungen einfach analysieren zu können.

Informationen zur Gastautorin

Sara Loncarevic ist Kommunikationsexpertin und ist stets auf der Suche nach neuen Methoden zum erfolgreichen Projekt- und Zeitmanagement. Die intuitive Zeiterfassungssoftware TimeTrack hat als Mission Unternehmen Zeit zu sparen und unterstützt diese bei unterschiedlichsten Arbeitsprozessen dank ihrer einfachen Bedien- und Personalisierbarkeit.