Reproduktion neu definiert: Vier Säulen der idealen Kinderproduktion

Der Kinderwunsch entwickelt sich zunehmend zu einem planbaren Konsumprodukt, das biologische Grenzen radikal infrage stellt. Wir beleuchten vier Aspekte dieser Entwicklung: die gezielte Geschlechtsselektion, die Fortpflanzung mit gleichgeschlechtlichen Chromosomensätzen, die globale Leihmutterschaft sowie das Design von Erbanlagen. Diese Technologien machen den Weg frei für eine Zukunft, in der Fortpflanzung zur käuflichen High-Tech-Option wird.

Geschlechtsselektion vor der Implantation

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Durch die Präimplantationsdiagnostik (PID) ist es technisch möglich, das Geschlecht eines Embryos vor der Einpflanzung zu bestimmen. Während dies in Ländern wie den USA oder Mexiko in privaten Kliniken aus nicht-medizinischen Gründen praktiziert wird, bleibt es in vielen europäischen Ländern wie Deutschland – abgesehen von medizinisch notwendigen Ausnahmen – streng untersagt.

Mehr dazu: PID im internationalen Vergleich

Gleichgeschlechtliche Fortpflanzung

Forschern gelang es bereits bei Labormäusen, durch den Einsatz von Gen-Editierung und Stammzelltechnik gesunde, zeugungsfähige Nachkommen aus zwei gleichgeschlechtlichen Chromosomensätzen zu erzeugen . Die Übertragung auf den Menschen ist derzeit reine Spekulation und wirft massive ethische Hürden auf, da sie die biologischen Grundlagen der Fortpflanzung grundlegend verändern würde .

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Globale Leihmutterschaft

Während die Leihmutterschaft in Deutschland durch das Embryonenschutzgesetz strikt verboten ist, existiert weltweit ein unregulierter Markt . Paare, die es sich leisten können, weichen in Länder aus, in denen kommerzielle Leihmutterschaft legalisiert ist, um den gesamten Prozess von der Empfängnis bis zur Geburt auszulagern .

Mehr dazu: Rechtliche Einordnung der Leihmutterschaft

Der genetische Marktplatz

Die Perfektionierung der Genschere (CRISPR/Cas) könnte den Weg für „Designer-Babys“ ebnen, bei denen Eltern Merkmale wie Intelligenz oder körperliche Fitness nach Katalog auswählen. Was als therapeutische Korrektur von Erbkrankheiten beginnt, droht in eine Form der biologischen Klassengesellschaft zu münden, in der die genetische Ausstattung eines Kindes direkt vom Budget der Eltern abhängt.

Mehr dazu: Designerbabys – Öffnen wir die Büchse der Pandora?