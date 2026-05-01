Ich bin der Mensch, der gern vom Schlimmsten ausgeht, um sich seinen Optimismus zu bewahren – weil es erfahrungsgemäß nie so schlimm kommt wie in meiner Fantasie … Am 29. April 2026 trieb mich die Befürchtung vor KI‑getriebenen Arbeitsplatzabstürzen, Überwachung und Entmenschlichung zu intensiven Recherchen bei Perplexity. Die Antworten, die ich bekam, entsprachen nicht meinen düsteren Erwartungen. Statt Massenarbeitslosigkeit und Systemkollaps zeichnete sich ein Strukturwandel ab, der nicht per se zerstörerisch, aber höchst gestaltbar ist. So rückte die Frage ins Zentrum: Wie lässt sich Zukunft eigentlich so aushandeln, dass sie nicht nur beherrschbar, sondern auch fruchtbar lebendig bleibt?

Nachfrage – Antwort – Nachfrage – Antwort

Kurze Zusammenfassung. In Wirklichkeit ging der Austausch über ca. 30–50 Seiten – mit vielen Quellenangaben und Nachweisen. Es ging zunächst um Handelskriege aufgrund von Energiebedarf; um die skrupellose Verelendung der Schutzlosen; um die ausufernde Obszönität der pervertierten Machteliten, um die Transformation von Demokratie in Technokratie…

Hier nur der Fokus auf Arbeit, Sozialsystem und Politik:

Ich frage Perplexity:

„Wie hoch ist der derzeitige Arbeitsplatzverlust in Deutschland, einschließlich der Stellen, die nach der Entlassung in den Ruhestand nicht nachbesetzt werden, Zeitverträge, die dann nicht in unbefristete umgewandelt werden, und Auszubildende, die nach der Prüfung nicht übernommen werden?“

Antwort:

In Deutschland zeigt sich kein massiver Arbeitsplatz‑Kollaps durch KI. Offizielle IAB‑ und Destatis‑Analysen zeigen: KI verändert vor allem Tätigkeitsfelder, nicht pauschal Arbeitsplätze insgesamt. Die Zahl sozialversicherungspflichtiger Arbeitsplätze bleibt relativ stabil, während sich Aufgaben verschieben. Gleichzeitig geht die Generation der Babyboomer in den Ruhestand, wodurch viele Stellen „von selbst“ entfallen.

Ich frage weiter:

„Wie sieht das in den USA aus? Vergleiche die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Angestellten mit früheren Jahren.“

Antwort:

In den USA werden KI‑bedingte Entlassungen, vor allem im Büro‑ und Kundenservicebereich, zunehmend sichtbar. Doch die Arbeitslosenquote bleibt moderat, bei etwa 4–4,5 %. Die Wirtschaft wächst stark, viele Routine‑Jobs werden automatisiert, aber es entstehen auch neue Aufgaben und Rollen. Das Bild ist ein struktureller Wandel, kein flächendeckender Zusammenbruch.

Ich frage noch:

„Und wie ist das in China – einem Land, das besonders weit mit KI und Digitalisierung ist?“

Antwort:

China setzt auf große KI‑ und Robotik‑Offensiven, verbunden mit aktiver Arbeitsmarkt‑ und Ausbildungspolitik. Die Regierung betont, dass KI Arbeitsplätze umverteilt, aber nicht pauschal zerstört. KI wird als Produktivitäts- und Wachstumshebel verstanden, der mit staatlichen Qualifikations- und Bildungsmaßnahmen gestützt wird. Die Angst vor Arbeitslosigkeit ist vorhanden, aber sie wird durch planvolle Arbeitsmarkt‑ und Bildungspolitik abgefedert.

Was lerne ich daraus?

Gerade dieser dreifache Blick zeigt: Die eigentliche dramatische Veränderung liegt nicht im Arbeitsplatzverlust, sondern in der Frage, wie wir mit Produktivität, Qualifikation, Bildung, Demografie und digitaler Technologie umgehen.

Bildung und Qualifikation werden zum Schlüssel, um Arbeitsplätze qualitativ anders zu sichern, statt nur quantitativ zu denken. Es geht viel um Qualifizierungen, da die heutigen Arbeitsfähigen im erwerbsfähigen Alter kaum digitale Kenntnisse haben und völlig überfordert sind mit der ständigen Weiterentwicklung.

Politische, demokratische Strukturen: Lokale Basisgremien (Quartier‑, Stadtteil‑ und Dorfgremien) können als demokratische Podiums‑Stellen fungieren, die von zentralen Institutionen unterstützt, aber nicht kontrolliert und gesteuert werden.

Soziale Dreigliederung (Kreativität/Bildung – Wirtschaft – Recht) kann durch digitale Netzwerke gestärkt werden: Bildung‑Kultur‑Plattformen, KI‑gestützte Wirtschaftsprozesse und eine moderne, transparente Rechtsordnung.

Fazit

Was ich im Laufe dieses Tages gelernt habe, ist nicht, dass ich mich irrte, sondern, dass ich falsch ausgerichtet war. Statt zu fragen, wie viele Arbeitsplätze KI vernichtet, konnte ich mich der Frage zuwenden, wie sich Arbeit, Sozialpflege, Bildung und Politik so verbinden lassen, dass aus dem digitalen Wandel eine gerechtere Ordnung entsteht. Die Zukunft ist nicht verloren, sie ist unvollständig – und darauf, das gemeinsam zu vervollständigen, freue ich mich. Ich bin sicher, wir schaffen das.

Ausblick: In den nächsten Tagen werde ich mich auf Zukunftsfragen in Bezug auf den Planeten Erde fokussieren: Was müssen wir tun, um die Erde nicht in Müll und Gift zu ersticken, sondern zu ihrer Heilung und Gesundung beizutragen. Und zwar so, dass es Freude macht und den Geist, den freien Willen und das gemeinschaftliches Leben stärkt.