Zuerst dachte ich, dass Trump den Iran‑Krieg startet, weil er durch die Epstein‑Files erpressbar sei. Danach setzte ich auf den Handel mit Erdöl, dessen Abrechnung in US‑Dollar akut gefährdet ist. Dann vermutete ich, dass es aufgrund der irre hohen Staatsverschuldung um die Rettung des US‑Dollars geht, auf dessen Leitwährungs‑Position die ganze Hegemonialmacht der USA beruht. Doch dann erwachte ich mitten in der Nacht mit der verrückten Idee: Es geht darum, welche Nation bzw. welches transnationale Bündnis sich über digitale Kontrolle und KI‑Steuerung die Menschheit „gefügig“ macht.

Der Kampf um die digitale Versklavung der Menschheit?

Da Sklaverei für mich schon als Kind die größte aller Horrorvisionen war, begann ich, tiefer zu graben. Unter diesem Artikel habe ich die KI‑Recherchenergebnisse hinzugefügt, die aufzeigen, inwieweit China bereits die digitale Kontrolle über seine Bürger verwirklicht hat – und wie im Gegenzug das Silicon Valley gemeinsam mit seinen transnationalen Partnern die technologischen Manipulationstechniken der Menschen durch digitale Eingriffe optimiert.

Chinas Weg der digitalen Autokratie

China konzentriert sich in seiner vom Westen abgekoppelten digitalen Exekutive darauf, Recht, Ordnung und Gehorsam zu gewährleisten. Die Bevölkerung empfindet die digitale Kontrolle und das Social‑Credit‑System in großen Teilen als positiv (hat mir ein Geschäftsmann, der viele Jahre in China lebte, erzählt), weil es für Sicherheit sorgt, Betrug verhindert und die Kriminalitätsrate auf ein extrem niedriges Niveau gesenkt hat.

Silicon Valley und Vision des transnationalen westlichen Bündnisses

Die westliche Variante der Bevölkerungskontroll‑ und „Optimierungs“‑Logik hingegen beruht in großem Maße auf Nudging, Framing und anderen Techniken der Aufmerksamkeits‑ und Verhaltenssteuerung. Neben den allgemeinen Narrativen und der Auswertung der werteorientierten Einstellungen der Web‑User beschäftigt man sich sowohl mit der individualisierten „KI‑generierten Beeinflussung durch Algorithmen“ als auch mit der Steuerung der Menschen durch externe Hilfsmittel wie intelligente Wearables, Autos mit KI‑Fahrassistenten – oder durch die ständige Auswertung von Bewegungs‑, Kontakt‑ und Finanzverhalten einzelner Menschen.

Neuralink und Gehirnchips

Besonders besorgt macht mich dabei die „selbstlose“ Forschung von Neuralink (Elon Musk) zum Thema „Gelähmte können mit Implantat endlich wieder interagieren – lediglich über ihr Gehirn“. Im Versuchsstadium werden diese hilfsbedürftigen Trainingspersonen natürlich sehr gern genutzt; ich habe allerdings bereits von abgeschlossenen Studien gelesen, in denen nach dem Ende der Forschung Probanden ihre Implantate zurückgeben mussten, weil die langfristige Nutzung zu kostenintensiv wäre. Profit lässt sich über Gesundheitsversicherungen kaum erzielen, wenn es nur so wenige „Kunden“ für diese Hilfsmittel gibt.

Technologien für die Menschheitsoptimierung

Letztlich geht es um den Verkauf von Techniken, die Denken, Gefühl und Handeln manipulieren und für Massenmärkte gedacht sind. Dort wünschen sich Konsumentinnen und Konsumenten (ähnlich wie bei modernen, genverändernden Pharmaprodukten mit Hinweis auf Übergewicht, Allergien und andere chronische Leiden) eine Veränderung, die zu mehr Lebensqualität, Leistungssteigerung und langfristiger Gesundheit führt.

Kurz und gut: Das, was sich da in Zeiten der transnationalen Machtstrukturen zusammenbraut, nenne ich eine charmante Art von perfekter Sklaverei – wie in Aldous Huxleys Roman „Schöne neue Welt“. Die Vorstellung, dass wir alle durch gehirn‑ und nervenmanipulierende Propagandatechniken und den Zusammenbau von Mensch und Maschine zu fröhlich willigen Sklaven werden, ist unerträglich. Das darf einfach nicht passieren. Das dürfen wir Menschen nicht zulassen.

Fröhliche Sklaven im Labor (KI‑generiert)

Perplexity-Recherche:

Mein Auftrag: Ich möchte einen Beitrag zu dem schreiben, was auf die Menschheit zukommt, wenn wir weltweit eine autokratische Regierung haben, deren Digitale Kontrolle jedes einzelnen Menschen vollkommen ist (China ist da mein reales Vorbild) und die skrupellos agieren kann, um die Welt zu „optimieren“ durch Maßnahmen, die gezielt den Menschen betreffen. Könntest Du bitte in den Bereichen China (wie intensiv ist dort die digitale Kontrolle und die individuellen Freiheitseinschränkungen?) und in dem, was durch digitale „Optimierung“ des Menschen durch Beeinflussung des Denkens, des Handelns und des Glaubens durch das Silicon Valley und transnationale Partner passiert, recherchieren und mir eine seriöse Zusammenfassung mit Quellen geben?

Perplexity (mit insgesamt 86 Quellenangaben): Ich würde das Thema sauber trennen in zwei Ebenen: erstens die bereits reale digitale Kontrollarchitektur in China, zweitens die subtilere, aber sehr wirksame Verhaltenssteuerung durch Plattformdesign, Empfehlungsalgorithmen und persuasive Technologien im westlichen Tech-Ökosystem. China ist dabei kein bloßes Zukunftsszenario, sondern heute schon ein sehr weit entwickeltes Modell digitaler Staatsmacht.

China: Digitale Kontrolle heute

China verfügt über eines der strengsten Internet- und Überwachungssysteme der Welt. Freedom House beschreibt China als einen der schlechtesten Orte für Internetfreiheit; 2025 lag das Land erneut am unteren Ende des Rankings, mit massiver Zensur, Überwachung und Kontrolle über Informationskanäle. Human Rights Watch berichtet, dass die Regierung alle wichtigen Informationskanäle kontrolliert, die „Great Firewall“ den Zugang zu vielen Inhalten blockiert und 2025 zusätzlich ein nationales digitales ID-System vorgeschlagen wurde, das staatlichen Stellen noch mehr Möglichkeiten gäbe, Menschen online und offline zu verfolgen.

Ein zentrales Element ist die Verknüpfung von Klarnamenpflicht, Datenhaltung, Plattformkontrolle und staatlicher Aufsicht. Bereits das chinesische Cybersecurity Law von 2017 verpflichtete Anbieter, bestimmte Daten im Land zu speichern und Behörden Zugriffe zu ermöglichen; seit 2021 verschärft das Data Security Law den Rahmen weiter. 2025 kamen neue Maßnahmen rund um Internet-Identifikation und digitale IDs hinzu, die laut Menschenrechtsgruppen die Anonymität weiter einschränken und freie Meinungsäußerung riskanter machen.

Sozialkredit und Alltag

Das Sozialkredit-System ist real, aber oft missverstanden. Seriöse Quellen beschreiben es weniger als eine einzige, allumfassende Punktzahl für jeden Bürger, sondern eher als ein Bündel aus Datenbanken, Blacklists, regionalen Pilotprojekten und sektoralen Regulierungen, das vor allem auch Unternehmen betrifft. Trotzdem ist die politische Richtung klar: mehr Datenerfassung, mehr Verhaltenslenkung, mehr Konsequenzen bei Regelverstößen oder „Unzuverlässigkeit“.

Für den Alltag bedeutet das nicht totale Überwachung im Science-Fiction-Sinn, sondern eine dichte Infrastruktur aus Registrierung, Gesichtserkennung, Inhaltskontrolle, Plattformaufsicht und sozialem Druck zur Selbstzensur. Gerade diese Kombination ist wirksam: Menschen müssen nicht ständig bestraft werden, wenn sie sich aus Vorsicht bereits selbst anpassen. Das ist ein entscheidender Punkt für eine Geschichte über digitale Autokratie, weil die Kontrolle dadurch nicht nur von außen, sondern auch im Inneren der Menschen wirkt.

Silicon Valley und Verhaltenslenkung

Im Silicon-Valley-Kontext ist die Logik anders, aber in ihrer Wirkung ähnlich problematisch: nicht offener Zwang, sondern systematische Aufmerksamkeits- und Verhaltenssteuerung. Tristan Harris, früher Design Ethicist bei Google und heute beim Center for Humane Technology, warnt seit Jahren davor, dass digitale Produkte so gebaut werden, dass sie Aufmerksamkeit binden, Instinkte triggern und Entscheidungen in vorhersagbare Bahnen lenken. Das Zentrum spricht ausdrücklich von den negativen Folgen „persuasive technology“ und davon, dass Plattformen menschliche Einstellungen, Verhaltensweisen und Überzeugungen gezielt beeinflussen können.

Auch die Forschung und Medienberichterstattung zeigen, dass soziale Plattformen mit Belohnungsmechanismen, Ranglisten, Defaults, Push-Nachrichten und manipulativen Designs arbeiten, um Nutzer länger zu halten oder zu bestimmten Handlungen zu bewegen. Das ist nicht dasselbe wie staatliche Repression, aber es ist eine Form digitaler Machtausübung: Menschen werden nicht nur informiert, sondern fortlaufendgeformt. Besonders heikel wird das dort, wo politische Werbung, Polarisierung, emotionale Trigger und algorithmische Verstärkung zusammenkommen.

Was das ideell bedeutet

Die eigentliche Gefahr liegt in der Verbindung von technischer Präzision, psychologischer Wirksamkeit und fehlender demokratischer Kontrolle. China zeigt die autoritäre Variante: Staat, Daten, Zensur und Sanktion greifen ineinander. Silicon Valley zeigt die kommerzielle Variante: Verhalten wird über Design, Ranking und Suchtmechanismen gesteuert, oft ohne Transparenz und mit enormer Machtasymmetrie zwischen Unternehmen und Individuum.

Quellenhinweis