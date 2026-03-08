Jobsicherheit in der KI-Zukunft – sind „T-förmige Profile“ der Schlüssel?

Gerade bei White-Collar-Jobs (Bürojobs) werden immer mehr Tätigkeiten von der KI übernommen – in erster Linie Routineaufgaben. Doch nicht alle Menschen wollen jetzt zum Klempner umschulen oder sich in einem anderen Blue-Collar-Job (körperliche, handwerkliche oder technische Tätigkeiten) ausbilden lassen. Was also ist zu tun, wenn Hochschulabsolventen/Innen oder erfahrene Wissens-Arbeiter weiter am Computer arbeiten wollen? Laut Bitkom werden nun „T-förmige Profile“ bei der Einstellung neuer Mitarbeiter/Innen gesucht. Doch wie kommt man beruflich zu einem T-förmigen-Profil? Und wofür steht das T?

Was sind T-förmige Profile in der Wissensarbeit?

Das ideale T-förmige Profil stammt von Experten mit tiefer Fachkompetenz (der senkrechte Balken des T) – plus breiten Soft Skills wie Kommunikation, Ethik und Strategie (der waagerechte Balken). Gerade jetzt, wo die KI-Transformation in der Wissensarbeit viele Hürden und Risiken bewältigen muss, sind Menschen gefragt, die Erfahrungen und Fachkompetenz im Bereich der Anwendung von Künstlicher Intelligenz haben – aber auch menschliche Fähigkeiten, um Teams zu leiten und Menschen aufzubauen, die sich vor den neuen Arbeitsgebieten und Anforderungen fürchten.

Resilienz im digitalen Wandel

Für Wissensarbeitende aller Generationen – vom Azubi bis zum Senior – sind T-förmige Profile die Blaupause für Resilienz im digitalen Wandel. Man spricht zum Beispiel bei der Suche nach geeigneten Technikern vom „Business-Enabler“ – Fachkräfte, die KI ethisch einsetzen und Teams leiten. Bitkom-Studien zeigen: 42% der Firmen erwarten neue IT-Rollen, 35% setzen auf Produktivitätsboosts durch KI-Experten.

Im sich zuspitzenden digitalen Wettbewerb sind Werkzeuge, Methoden und Technologien, welche Arbeitsabläufe beschleunigen, Prozesse optimieren und die Effizienz steigern, sodass in kürzerer Zeit mehr oder bessere Ergebnisse erzielt werden, nicht nur gefragt, sondern überlebenswichtig. Doch es geht nicht nur um Programmierung!

Ob im Coaching, in der Beratung oder bei der Content-Erstellung: Wer KI + Empathie beherrscht, profitiert.

ad-hoc-news.de: Eine Bitkom-Umfrage zeigt: 86% der deutschen Tech-Startups sehen KI als wichtigsten Trend 2026

Pfad für Hochschul-Absolventen/Innen: Schnell starten

Wählen Sie im Studium interdisziplinäre Fächer (KI + Psychologie/Wirtschaft), wenn Sie einen White Collar Job anstreben. Nutzen Sie Future Skills für möglichst praxisnahe Projekte. Für den beruflichen Einstieg ist es die beste Vorbereitung, Praktika zu priorisieren: Sammeln Sie KI-Erfahrung in Startups – Stellen mit „generative AI“ haben sich verdoppelt.

Pfad für Berufserfahrene: Upskilling im Alltag

Zertifikatslehrgänge

Kurse zu Datenethik und unternehmerischem Denken machen sowohl Berufseinsteiger als auch erfahrene Fachkräfte fit für die berufliche Zukunft im White Collar Bereich.

In der Bitkom-Akademie finden sich zahlreiche KI-Zertifikatslehrgänge, die Softskills und KI-Kompetenz miteinander verbinden. Erforschen Sie für sich, welche Anbieter und welche Kursrichtungen für Sie ideal sind (am Besten mit Unterstützung eines LLM-Systems)

LXPs einsetzen:

Plattformen wie Haufe bieten personalisierte Lernpfade – vertiefen Sie Fachwissen via Mentoring, erweitern Sie mit Job Rotation.



Praxisprojekte:

Integrieren Sie KI in Ihren Job (z.B. ethische Prompts in Beratung).

Planen Sie feste Lernzeiten – ohne Eigeninitiative wird es für erfahrene White Collar Profis schwer



Netzwerken:

Besuchen Sie Branchenforen für horizontale Skills wie Kollaboration.

Generationen im Vergleich

Junge Talente: Vertikaler Balken durch spezialisierte Projekte; horizontaler Balken durch Wahlfächer und Praktika



Midcareer: Vertikaler Balken durch Konferenzen und Mentoring; horizontaler Balken durch Rotation und Online-Kurse



Seniors: Vertikaler Balken durch Beratungsexpertise; horizontaler Balken durch Ethik-Trainings und Teamentwicklung

Fazit

Fangen Sie heute an – bauen Sie ein Portfolio mit hybriden Projekten. Bitkom (Branchenverband der deutschen Informations- und Telekommunikationsbranche) rät: Lebenslanges Lernen ist Pflicht. In Zeiten von Deutschland-Stack und EU-KI-Souveränität sind T-förmige Profile die beste Versicherung für Wissensarbeiter gegen die berufliche Obsoleszenz

Bitkom-Studie 2025 – Der Arbeitsmarkt für IT-Fachkräfte