Oh mein Gott – mein Handy hat mich verlassen! #podcast

Nun stehe ich hier, ich armer Tor – bin nur noch ich – wie je zuvor… Tatsächlich hat mich mein Handy gestern verlassen. Es liegt im Bad meines Auftraggebers und ruht sich bis Montag morgen von mir aus. Sei ihm ja gegönnt, aber für mich ist diese unfreiwillige Sucht-Abstinenz schon sehr merkwürdig. Da saß ich ganze 30 Minuten lang im Zug ohne Beschäftigung und starrte in die Runde – und abends daheim habe ich erst einmal so richtig alle Funktionen meines Tablets erkundet – nun kann ich auch mit WhatsApp telefonieren… Was ich innerlich erfahre seit Freitag, 17.00 Uhr, ist schmerzlich und rüttelt mich durcheinander. Und davon erzähle ich in diesem Podcast

Eva’s Geständnisse vom 7. März 2026

Podcast hier bei Spotify hören

Podcast hier bei iTunes hören

Podcast bei YouTube abonnieren