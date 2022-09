Strategiespiel für Switch 2022: das sind die Top 4

Wer auf der Nintendo Switch gerne Strategiespiele zockt, hat die Wahl zwischen vielen verschiedenen Titeln. Wer einmal die Suchbegriffe Strategiespiel Switch eingibt, findet die unterschiedlichsten Games aus dem Genre – da kann es schwer sein, sich für ein Spiel zu entscheiden. Wir sehen uns in diesem Beitrag deshalb einige der besten Games aus dem Strategie-Genre für die Switch an.

Was ist eigentlich ein Strategiespiel?

Die Kategorie Strategie ist wie gemacht für Menschen, die gerne planen und vorbereiten. In Games aus diesem Genre gibt es meist wenige Zufälle – egal ob positiv oder negativ. Der Spielverlauf richtet sich nach den Entscheidungen, die im Vorfeld getroffen worden. In der Kategorie Strategiespiel Switch handelt es sich oft um Simulationen.

Natürlich gibt es Strategy Games nicht nur für die Switch, sondern auch für alle anderen Konsolen und Devices. Wer für kostenlose Strategiespiele PC oder Smartphone nutzen will, findet auf Plattformen wie Plarium eine große Auswahl an Titeln. Mit Spielen wie Vikings oder Klondike: The Last Expedition stehen auf der Website Strategiespiele der unterschiedlichsten Art zur Verfügung.

Auch wer ein Switch Strategiespiel sucht, findet auf der Nintendo-Website einige kostenfrei spielbare Optionen – andere Titel dagegen müssen kostenpflichtig gekauft werden.

Strategiespiel Switch: Das sind die Top Games 2022

Im Folgenden sehen wir uns eine Auswahl der interessantesten Games aus der Kategorie Strategiespiel Switch aus dem Jahr 2022 an.

1. Triangle Strategy

Dieses Strategiespiel Switch ist im März 2022 erschienen. In dem Rollenspiel stehen verschiedene Nationen im Kampf um den Kontinent Norzelia. Der Spieler agiert als Herrscher eines Reiches und muss dabei seine Gesinnung zeigen – typischerweise befindet sich der Spieler auf der Seite des Guten und kämpft gegen die Bösewichte. Bei den Kämpfen ist Taktik gefragt.

Das typische Fantasy Feeling und die Storyline stehen bei Triangle Strategy im Vordergrund. Besonders Game of Thrones Fans kommen hier auf ihre Kosten und werden das Game lieben.

Kleiner Bonus: Spieler können bei der Demoversion kostenfrei die ersten Kapitel des Spiels ausprobieren. Im Falle eines Kaufs kann der Spieler seinen Fortschritt direkt in die volle Version übertragen und an das Game anknüpfen.

2. Mario + Rabbids Sparks of Hope

Dieses eher untypische Game in der Kategorie Strategiespiel Switch ist optimal geeignet für Liebhaber der klassischen Super Mario Spiele. Es erscheint im Oktober 2022 für die Nintendo Switch.

Neben den Legenden Mario, Luigi und Peach stehen dem Team außerdem Rabbid-Luigi und Rabbid-Peach zur Seite. Die Teams bestehen aus drei Spielfiguren, die der Nutzer frei wählen kann. Gemeinsam bekämpfen die Charaktere ein am Anfang noch unbekanntes Wesen. Das Game ist eine schöne Mischung aus altbekannten Spielelementen und neuen Überraschungen. Perfekt geeignet für Mario-Fans und alle, die es werden möchten.

3. Front Mission 1st: Remake

Mit diesem Strategiespiel Switch hat die Herstellerfirma Square Enix einen Klassiker zurückgeholt: Bei dem Game handelt es sich nämlich um eine Neuauflage des Front Mission Spiels aus dem Jahre 1995. Front Mission 1st: Remake spielt in der Zukunft, genauer im Jahr 2090. Es geht um neuartige Kampffahrzeuge, sogenannte Wanzer, Verschwörungen und eine vermisste Person. Die gut durchdachte Storyline sorgt für ein spannendes Gameplay.

4. Farm Manager 2022

Bei diesem typischen Simulations-Rollenspiel schlüpft der Spieler in die Rolle eines Landwirts. Um den Hof erfolgreich zu führen, müssen einige Entscheidungen getroffen werden: Welche Gemüsesorten werden angebaut, wie viele Tiere gibt es auf dem Bauernhof? Der Spieler ist dafür zuständig, den Betrieb gewinnbringend zu managen, kümmert sich um die Zufriedenheit von Vieh und überwacht die Mitarbeiter. Mit der Zeit können neue Maschinen, Felder und Gebäude hinzugekauft werden, wodurch der Hof erweitert wird. Optimal für alle, die das Landleben fasziniert und immer schon mal in die Rolle eines Landwirts schlüpfen wollten.