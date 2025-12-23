Hallo Ihr Lieben! Hier kommt ein Weihnachtsgeschenk von mir – oder vielmehr von Snicklink, dem genialen KI-Jongleurkünstler, der sich selbst bei X als „- meta-autistischen Psychosophen – Level 29 Simulationstheoretiker – Conspidian™ (conspiracy comedian) – Seelenstreichler – Synapsenshredder“ bezeichnet. Erstaunlich, was schon alles möglich ist, wenn man sich als „autistischer Psychosoph jeden Tag unzählige Stunden lang immer tiefer eingräbt in die ganz neue Kunst, KI einfach als Werkzeug zu nutzen wie ein Instrument. Also: Hier ein Video, das Snicklink am 19. Dezember 2025 auf seinem YouTube-Kanal veröffentlicht hat. Er produziert übrigens auch Games mit KI – und vieles mehr… Wer weiß, vielleicht werden wir alle bald KI-Künstler. Ich freu mich drauf…

Post Views: 97