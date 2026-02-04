Polymarket – Wett-Plattform auf zukünftige Ereignisse in Deutschland verboten

Der US-amerikanische Prognosemarkt Polymarket und sein Mitbewerber Kalshi sind digitale Plattformen, auf denen Nutzer per Kryptowährung auf zukünftige Ereignisse wetten können. Ob Sport, Politik, Wirtschaft oder das Wetter – Teilnehmer können mit Anteilen handeln wie an der Börse. Die Teilnahme an solchen Wetten ist in Deutschland illegal – doch die Einsicht auf die Plattform ist möglich. In Deutschland ist die Plattform nicht blockiert. Polymarket.com

Sind Prediction-Markets (Vorhersagen-Märkte) legal?

In den USA sind Prediction Markets wie Polymarket legal und außerordentlich erfolgreich. In Deutschland hat die Glücksspielbehörde der Länder vor einer Teilnahme an den Wetten auf zukünftige Ereignisse gewarnt, da solche Wetten nicht genehmigungsfähig sind – nur Wetten auf Sportergebnisse sind bei Zukunftswetten legal. Polymarket ist in über 30 Ländern weltweit gesperrt oder sogar blockiert – zum Beispiel in Frankreich, Belgien, Russland, Singapur, Polen, Rumänien, Vietnam und der Ukraine. Um auf Prediction-Markets Wetten abzuschließen, muss man digitale „Token“ verwenden.

Krypto-Coins und Token

Sowohl Krypto-Coins als auch Token sind digitale Vermögenswerte. Coins sind die digitale Währung innerhalb ihrer eigenen Blockchain und gelten als digitales Zahlungsmittel. Coins sind der digitale „Geldersatz“ – am bekanntesten ist der Bitcoin.

Krypto-Token sind digitale Repräsentationen eines Vermögenswertes innerhalb eines Blockchain-Ökosystems/ „Metaverse“. Krypto-Token werden eingesetzt, um Finanztransaktionen in einem dieser Blockchain-Ökosyszemen auszuführen. Man kann – vereinfacht gesagt – Token mit Aktien vergleichen. Mit digitalen Tokens kann man nicht nur finanzielle Transaktionen ausführen, sondern auch Rechte erwerben oder Zugänge erhalten. Auch ist es möglich, dass Digital-Unternehmen Anlegern Teilbesitz an ihrem Unternehmen anbieten.

Die meisten Token basieren zur Zeit auf der Blockchain von Ethereum. Token repräsentieren – ebenso wie Vermögen, Edelmetalle oder Güter – einen bestimmten Wert, der ähnlich wie Aktien am Markt steigen und sinken kann.

Prediction Markets

Digitale Wettplattformen wie Polymarket sind meines Ermessens nach ein gravierender Sprung in eine Zeit, in der die gesamte Welt mit all ihren Lebensformen, Katastrophen, Bereicherungen, Machtausübungen, Kriegen – und ihren individuellen Schicksalen und überwachten menschlichen Verhaltensweisen zu einem Finanzmarkt wird, auf dem gewettet werden kann wie in einem Spielcasino.

In den USA werden Polymarket und Kalshi bereits von Mainstream-Medien genutzt, um zu Wetten auf Vorhersagen aufzurufen. So werden Umfragen ersetzt durch Geldspielchen, die ähnlich wie bei Sportwetten auf Menschen und Ereignisse Wetten abschließen.

„Hängt ihn höher!“ fällt mir dazu ein, wenn gelangweilte Konsumenten darauf wetten, dass ein Kandidat Shows wie das Dschungelcamp verlassen muss. Man kann ja mal ein paar Cent riskieren, um die Verhöhnung des Stars genüsslich aufzupeppen.

Die ganze Welt ist ein Finanzmarkt

Der Kalshi-Gründer Tarek Mansour hat laut Handelsblatt vom 27.01.2026 gesagt, sein Ziel wäre es, „die ganze Welt in ein Finanzinstrument zu verwandeln“.

Es gehen schon Phantasien um, die sich ausmalen, man könne zukünftig auf die Karrierechancen von Kindern wetten, deren Schulleistungen, häusliche Gegebenheiten und Gesundheitsinformationen digital vorliegen. Entweder Wette auf Karriere und langes Leben, oder Wette auf Versagen und frühen Tod. Natürlich alles im Rahmen von Datenschutz anonymisiert…

Die Trump-Familie auf den digitalen Wett-Börsen

Dank der Präsidentschaft von Donald Trump ist in den USA keine Regulierung der Wettplattformen geplant Donald Trump Jr., der älteste Sohn des US-Präsidenten, ist bereits Berater von Polymarket und Kalshi. Eindeutig: Die Trumps spekulieren auf den Boom der neuen Wettmärkte.

Ob unser Planet tatsächlich irgendwann erkaltet sein wird in Materialismus, Gier und Gleichgültigkeit? Wir werden es vielleicht selbst noch erleben – auf jeden Fall spannend…

