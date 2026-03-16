Wenn Dortmund im Mai 2026 verstummt: Ein Albtraum-Szenario durch die Hormus-Sperrung

Stellen Sie sich vor: Es ist Mai 2026, ein warmer Samstagnachmittag in Dortmunds Innenstadt. Die Fußgängerzonen rund um die Reinoldikirche, normalerweise pulsierend vor Leben, wirken wie ausgestorben. Supermärkte haben leere Regale – Frischgemüse aus Asien ist Mangelware. Tankstellen zeigen Schlangen kilometerlang, Spritpreise bei 3 Euro pro Liter. Da in der weltweiten Landwirtschaft Dünger schon jetzt zur Mangelware geworden ist – so wie Benzin –, droht eine globale Lebensmittelknappheit. Die großen KI-gestützten Werbebildschirme an der Hohen Straße flackern sporadisch oder sind schwarz; Cloud-Dienste wie ChatGPT laufen träge, weil Rechenzentren Strom rationieren.

Container-Hafen Hamburg – Bild von Niklas auf Pixabay

Im Hafen von Dortmund türmen sich Container – Schiffe aus Asien kommen nicht an, Logistik ist kollabiert. Fabriken stehen still, tausende Arbeiter sind in Kurzarbeit. Apotheken melden Engpässe bei Desinfektionsmitteln, Altenheime drosseln Heizung. Die Luft riecht nach Diesel von Notstromaggregaten, und in Cafés diskutieren die Menschen über steigende Preise, die Rentner und Bürgergeld-Empfänger überfordern. Ein dystopisches Bild, das durch eine verlängerte Sperrung der Straße von Hormus schon in zwei Monaten real werden könnte.

Ursachen für dieses Szenario: Schritt-für-Schritt-Eskalation

Straße von Hormus gesperrt (Ursache: Iran-Krieg seit Feb. 2026): Diese Meerenge transportiert 20% des Weltöls (20 Mio. Barrel/Tag). Bei Blockade >4 Wochen explodieren Preise (+30-50%), Reserven (90 Tage in DE) erschöpfen sich; Schiffe müssen um Afrika fahren (+14 Tage).

Diese Meerenge transportiert 20% des Weltöls (20 Mio. Barrel/Tag). Bei Blockade >4 Wochen explodieren Preise (+30-50%), Reserven (90 Tage in DE) erschöpfen sich; Schiffe müssen um Afrika fahren (+14 Tage). Energieengpässe für Industrie und Rechenzentren: Stromnetze unter Druck (KI verbraucht 2026 schon 5% DE-Strom, Hotspots wie Frankfurt überlastet); Öl/Gas für Notaggregate/Kühlung teurer. Rationierungen priorisieren Fabriken; KI „throttelt“/ drosselt weniger kritische Jobs wie große Analysen (z. B. BMW-Qualitäts-KI), um Strom zu sparen, so wie Auto im Sparmodus.

Stromnetze unter Druck (KI verbraucht 2026 schon 5% DE-Strom, Hotspots wie Frankfurt überlastet); Öl/Gas für Notaggregate/Kühlung teurer. Rationierungen priorisieren Fabriken; KI „throttelt“/ drosselt weniger kritische Jobs wie große Analysen (z. B. BMW-Qualitäts-KI), um Strom zu sparen, so wie Auto im Sparmodus. Logistik- und Transportkollaps: 170 Schiffe gestrandet, Frachtraten +20–50 %; Häfen wie Jebel Ali lahm. Dortmunds Hafen leidet unter Containerstaus aus Asien, Lieferketten für Teile (Auto, Chemie) reißen.

170 Schiffe gestrandet, Frachtraten +20–50 %; Häfen wie Jebel Ali lahm. Dortmunds Hafen leidet unter Containerstaus aus Asien, Lieferketten für Teile (Auto, Chemie) reißen. Industrie-Stillstand: Chemie (BASF) und Auto (VW) mangelt es an Rohstoffen (Ammoniak, Dünger +50%); Just-in-Time-Produktion scheitert, Kurzarbeit explodiert.

Chemie (BASF) und Auto (VW) mangelt es an Rohstoffen (Ammoniak, Dünger +50%); Just-in-Time-Produktion scheitert, Kurzarbeit explodiert. Soziale Härten für Familien, Rentner & Vulnerable: Höhere Preise (Lebensmittel/Heizung +15-20%) fressen Budgets von Grundsicherungs-Arbeitslosen/Rentnern (Regelsätze passen sich nur langsam an); Energiehilfen sind gefordert. Krankenhäuser/Altenheime: Chemie-Engpässe (Ammoniak für Desinfektionsmittel, Helium für MRT) führen zu Rationierungen; Logistikverzögerungen verteuern Importmedikamente aus Asien. Arbeitslose in Kurzarbeit ohne Puffer.

Dieses Szenario unterstreicht die Zerbrechlichkeit unserer globalen Abhängigkeit von Energie und Logistik – ein Weckruf für Diversifikation, Resilienz und digitale Souveränität im digitalen Wandel.

Was tun?

Wäre es wirkungsvoll, wenn Menschen auf der ganzen Welt gegen den Krieg, gegen die Ermordung unschuldiger Menschen und gegen die aggressive Spaltung der Völker protestieren würden? Könnte man durch solche Proteste auf allen Kontinenten eine Politik bewirken, die das Kriegsende herbeiführt und die Sperrung der Straße von Hormus schnellstmöglich beendet?

Disclaimer: Fachliche Recherchen wurden mit Unterstützung der KI-Suchmaschine Perplexity durchgeführt