„AI Slop“: Vernichtet die KI-Content-Flut das Internet?

Influencer, Werbeagenturen, Online-Medien aller Art nutzen KI, um Inhalte in hoher Stückzahl zu erstellen, User an sich zu binden und jegliche Konkurrenz zu übertrumpfen. Aktuelle Daten zeigen eine massive Zunahme solcher Beiträge auf Plattformen wie Social Media (Instagram, TikTok, YouTube etc.) Apps und Printmedien.

Gigantischer Umfang der KI-Generierung

Suchmaschinenindexe enthalten seit Ende 2025 mehr KI-Texte als menschliche – ein Umkehrpunkt durch Tools wie ChatGPT. Auf YouTube bilden KI-Videos 30 Prozent der Uploads; Pinterest verdoppelt KI-Bilder in Feeds monatlich. Influencer posten 2026 oft mehr als 50 KI-Beiträge pro Woche, da Generatoren wie Midjourney Inhalte in Minuten liefern.

Qualitäts- und Trainingsdaten-Effekte

KI-Modelle trainieren nun zu 40 Prozent auf eigenem AI-Slop, was Halluzinationen, Fakes und Wiederholungen verstärkt – ein Modell-Versagen in 25 Prozent der Fälle. Google misst: 15 Prozent der Suchergebnisse leiden unter KI-Spam, was die Relevanz der Inhalte senkt.

Nutzer- und Plattformreaktionen

68 Prozent der Nutzer misstrauen Bildern/Videos durch KI-Einfluss; Plattformzeit sinkt um 25 Prozent bei hohem Müllanteil. Plattformen filtern: Pinterest löscht täglich Zehntausende KI-Posts; YouTube/Instagram markieren 80 Prozent der KI-Inhalte, doch Erkennung scheitert bei 30 Prozent.

Wirtschaftliche Dimension

KI-Content kostet Produzenten unter 1 Euro pro Post, treibt aber Werbeeinnahmen: Top-Influencer verdienen 20 Prozent mehr durch Volumen. Gleichzeitig melden 55 Prozent der Marken sinkende Klickraten auf verdächtige Feeds.

YouTube-Beitrag (12 Minuten) von ntv über den KI-Müll im Internet