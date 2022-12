Bremsscheiben: Was sie sind und wann man sie austauschen sollte

Jeder, der ein Auto besitzt, weiß, dass die verschiedenen Komponenten regelmäßig überprüft werden müssen, um die Fahrsicherheit zu gewährleisten. So sollten Sie beispielsweise Reifen, Wasser, Öl, Bremsflüssigkeit, Kupplung oder Ladung (bei einem Elektroauto) überprüfen. Aber wussten Sie, dass Sie auch auf die Bremsscheiben achten sollten? Wenn Sie zum ersten Mal von diesem Element hören, das in allen Autos vorhanden ist, lesen Sie weiter, um alles darüber zu erfahren.

Was sind Bremsscheiben?

Bremsscheiben sind Vorrichtungen, mit denen die Geschwindigkeit der Räder bis zum Stillstand reduziert wird. Die Pads üben so lange Kraft auf sie aus, bis die kinetische Energie des Fahrzeugs in Wärme umgewandelt wird. Diese Wärme wird ähnlich wie bei einer Trommelbremse abgeleitet, da das gesamte Bremsscheibensystem dem einer Trommelbremse ähnelt.

Wie oft sollten sie gewechselt werden?

Bremsscheiben bestehen aus Metall und nutzen sich daher nicht so schnell ab. Sie steht immer in direktem Zusammenhang mit seiner Verwendung und Pflege. Es wird empfohlen, auf ihre Dicke zu achten und darauf, ob sie zerkratzt, verbogen, gebrochen oder gerissen sind. Gleichzeitig ist es ratsam, sie bei jedem Wechsel der Bremsbeläge zu überprüfen und die Bremsbeläge beim Austausch der Bremsscheibe zu wechseln.

Wenn Ihre Bremsscheiben nicht beschädigt aussehen, Sie aber bereits 120.000 Kilometer zurückgelegt haben, ist es ebenfalls empfehlenswert, sie zu wechseln. Die Bremsbeläge hingegen sollten alle 60.000 Kilometer an der Vorderachse und 120.000 Kilometer an der Hinterachse ausgetauscht werden.

Wenn Sie bei jedem Bremsvorgang ein Quietschen hören, ist es vielleicht an der Zeit, die Beläge zu wechseln. Vibrieren hingegen Pedal und Lenkrad beim Bremsen, ist das ein Zeichen dafür, dass die Bremsscheiben ausgetauscht werden sollten. Wenn Sie nicht beide wechseln, können die Bremsen ausfallen, was für Sie und andere Fahrer extrem gefährlich ist. Und wenn Ihre Scheiben in Ordnung sind, Sie aber die Beläge nicht wechseln, können Sie sie und den Kolben des Bremssattels beschädigen.

Wie sollten sie ihre Bremsscheiben pflegen?

Für eine längere Haltbarkeit empfehlen wir:

– Benutze den Schalthebel

Es ist eine gute Möglichkeit, langsamer zu werden, ohne das Bremspedal zu verwenden.

– Vermeiden sie starkes Bremsen

Da sie ihre Bremsen einem höheren Verschleiß aussetzen und häufiger wechseln müssen.

– Überprüfen sie die Bremsflüssigkeit regelmäßig

Sie müssen sicherstellen, dass es auf dem richtigen Niveau bleibt.

Wie tauscht man die Bremsscheiben aus?

Um die Bremsscheiben Ihres Fahrzeugs zu wechseln, müssen Sie die Handbremse anziehen und das Fahrzeug anheben. Dann die Radschrauben entfernen und das Rad abnehmen, um den Bremssattelkolben nach innen zu drücken und die Kolbenbefestigungen zu entfernen. Lösen Sie die Befestigungen, entfernen Sie die alten Scheiben und montieren Sie die neuen in umgekehrter Reihenfolge.

Wichtig ist, dass das neue Teil mit einem Schutzfilm aus Fett überzogen wird und dass die Bremsanlage nach dem Einbau entlüftet werden muss.