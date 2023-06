Deutschlandticket: Im VRR-Bereich bereits mit 1. Klasse Zuschlag verfügbar

Zwar soll es für das Deutschlandticket zukünftig auch einen 1. Klasse-Zuschlag geben, doch dieser ist im Moment noch nicht verfügbar. (Zusatzticket 1. Klasse beim Deutschlandticket?). Das Zusatzticket für die 1. Klasse-Nutzung im Bereich des Deutschlandtickets soll bei 69 Euro liegen. Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) bietet schon jetzt die Möglichkeit, für 46 Euro monatlich das Deutschlandticket (oder andere Abo-Tickets) mit der 1. Klasse Nutzung zu verbinden – allerdings nur für die 1. Klasse im VRR-Gebiet – nicht in ganz Deutschland!

Erfahrung einer Bärenticket-Abonnentin

Ich habe bei der Einführung zum 1. Mai 2023 die Umstellung des Bärentickets zum Deutschlandticket abgelehnt, da ich das Ticket beruflich täglich nutze und in überfüllten Zügen die 1. Klasse schätzen gelernt habe. Anfang Juni habe ich durch Zufall erfahren, dass es nun anscheinend auch eine Möglichkeit gibt, mit dem Deutschlandticket die 1. Klasse zu buchen.

Als ich bei der VRR-Service-Hotline anrief, wusste meine Gesprächspartnerin zwar noch nicht davon, fand jedoch nach einiger Recherche dieses Angebot: Zusatzticket für 46 Euro, zusammen mit dem 49 Euro Deutschlandticket-Tarif also 95 Euro. Da das Bärenticket 97 Euro kostet und ich sehr selten die Möglichkeit nutze, am Wochenende zu Zweit kostenlos zu fahren, bin ich direkt zur VRR-Verkaufsstelle gegangen, um mein Bärenticket umzustellen.

Die Dame dort war bereits informiert. Bei dieser Variante muss das Deutschlandticket als Karte ausgestellt werden – eine digitale Version ist nicht möglich. Wir änderten gemeinsam meinen Vertrag. In der schriftlichen Bestätigung war allerdings nichts von dem 1. Klasse Zuschlag verzeichnet – da alles noch so neu ist. Ich werde Anfang Juli meinen Kontoauszug ausdrucken und mitführen bis zur ersten Kontrolle – schlimmstenfalls müsste ich noch einmal zum VRR-Shop, falls ich in die 2. Klasse verwiesen werden sollte

Erste Klasse nur im VRR-Bereich!

Was die Dame nicht wusste und was ich erst jetzt recherchieren konnte: Für die 46 Euro ist das 1. Klasse Ticket ausschließlich im VRR-Gebiet zugelassen. Wenn ich Grenzen überschreite, muss ich leider das Abteil verlassen und in die 2. Klasse. Ob ich später für 69 (!) Euro das Zusatzticket für ganz Deutschland nehme, weiß ich nicht – wahrscheinlich nicht, da ich selten die VRR-Grenzen überschreite.

Ich zahle nun für Deutschlandticket plus 1. Klasse 2 Euro weniger monatlich als beim Bärenticket. Das ist ein guter Deal. Das Angebot des VRR gibt es für alle VRR-Abotickets. Ich hoffe, dieses Angebot bleibt nach Einführung des 1. Klasse-Zusatztickets für ganz Deutschland erhalten. Wenn nicht, steige ich wieder um auf Bärenticket. Überfüllte Züge sind sehr unangenehm. Den Luxus der 1. Klasse möchte ich mir unbedingt erhalten.

VRR Übersicht: 1. Klasse Abo oder Monatsticket