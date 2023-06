Kaufentscheidung: YouTube und Influencer als Empfehlungsgeber für Produkte sehr wichtig

Bei YouTube gibt es immer mehr Kanäle, die Produkte, Reisen, Spiele, kommerzielle Erlebnisse etc. testen und dem Verbraucher helfen, vor dem Kauf einen genauen Einblick in das, was man für sein Geld erhält, zu erhalten. Empfehlungen sind seit jeher das Wichtigste im Marketing. Das, was früher nur den persönlichen Bezugskreis betraf, ist heute anonym und digital verfügbar. Bei der Dienstleistungs-, Arzt- oder Anwaltswahl ist es die Bewertungsplattform – bei darstellbaren Produkten ist es zunehmend YouTube – noch vor Instagram, TikTok und Facebook.

Testvideos helfen bei Kaufentscheidungen

Vor Kurzem habe ich mich für einen Dampfreiniger interessiert. Zunächst las ich die Rezensionen bei Amazon, dann wechselte ich zu YouTube. Natürlich ist mir klar, dass die dortigen Influencer höchstwahrscheinlich von der Herstellerfirma honoriert werden für ihren ausführlichen Einblick, doch das stört mich nicht – solange ich nicht mit der Vorstellung des Produkts und dem Testurteil betrogen werde.

Onetoone – Social Media Atlas 2023: YouTube ist meinungsbildend

Reichweitenstarke Podcast-Influencer

Kritisch wird es, wenn Werbeeinblendungen (zum Beispiel bei Podcasts) dazu führen, dass ich entdecke, dass die Podcaster „lügen“. Wenn zum Beispiel ein prominenter Podcaster oder eine Podcasterin vorgibt, ein Produkt begeistert zu nutzen, obwohl das nicht stimmt. Häufig geben die Werbepartner sogar genau vor, was die Podcaster zu sagen haben! In so einem Fall bin ich tief enttäuscht und vermute, dass auch bei den eigentlichen Podcast-Inhalten nach Herzenslust behauptet und getäuscht wird, wenn es dem Profit dient.

Für kommerzielle Influencer ist es verführerisch, sich den gut zahlenden Werbetreibenden wie Schauspieler anzudienen, doch vielleicht unterschätzen sie die Verbraucher. Es ist normal, wenn ein Verkäufer, der Provisionen erhält, die Vorzüge eines Produkts hervorhebt – ob im analogen Geschäft oder im Internet – doch falls die eigene Erfahrung zu einer bitteren Enttäuschung führt, schadet das letztendlich auch dem Influencer.

Beispiel AG1 – Athletic Greens

Das ZDF hat 2022 aufgedeckt, wie hemmungslos in Podcasts und anderen Social Media Kanälen das sehr teure Nahrungsergänzungsmittel Athletic Greens/ AG1 von Prominenten angepriesen wird. Die Podcaster behaupten, das Mittel selbst täglich zu nutzen. Die Texte der Werbeeinblendungen werden von Athletic Greens vorgegeben. Sehr sehenswertes Video, das zeigt, wie wichtig es ist, Influencer auf Ethik zu prüfen. 20 Minuten, die sich lohnen.