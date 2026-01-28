Gasspeicher: Wie funktionieren sie? Wo stehen sie? Fakten statt Panik

Gute Nachrichten aus Deutschlands Gasspeichern: Eine akute Versorgungskrise ist nicht in Sicht. Die deutschen Gasspeicher sind zwar auf einem historisch niedrigen Füllstand von rund 37–40 Prozent, doch dank hoher LNG-Importe und normaler Wintertemperaturen droht derzeit keine Gefahr für Haushalte und Industrie. Experten wie die Bundesnetzagentur bestätigen: Die Versorgung bleibt gesichert, solange kein Extremwinter eintritt. Im Folgenden ein Überblick darüber, was Sie über die Gasspeicher wissen sollten.

Was sind Gasspeicher und wie funktionieren sie?

Gasspeicher sind unterirdische Pufferspeicher für Erdgas, die Nachfragespitzen im Winter ausgleichen und Importlücken überbrücken. Deutschland verfügt über rund 50 große Anlagen mit einer Gesamtkapazität von etwa 250 Terawattstunden – genug für zwei bis drei Monate Vollversorgung.

Gas gelangt per Pipeline aus Quellen wie Norwegen oder LNG-Terminals hinein, wird komprimiert und bei Bedarf wieder entnommen.

Arten und Standorte

Es gibt Porenspeicher (in porösem Gestein wie Sandstein, z. B. im Norddeutschen Becken) und Kavernenspeicher (ausgespülte Salzhöhlen, schneller ein-/ausspeicherbar).

Hauptstandorte liegen in Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und NRW. Porenspeicher bieten mehr Volumen, Kavernen Flexibilität – nicht alle sind gleich gebaut.

Füllstände: Unterschiede und Einflüsse

Die Speicher sind nicht einheitlich gefüllt; derzeit variieren Werte stark (z. B. Rehden besonders niedrig).

Füllstände schwanken saisonal: Sommerfüllung, Winterentnahme. Sie richten sich nach Importmengen, Marktpreisen, Wetter und gesetzlichen Mindestständen (z. B. 30 Prozent im Februar). Betreiber und Händler steuern strategisch.

Wer hat Rechte am Gas?

Weder Haushalte noch Industrie „besitzen“ Speicherinhalte – Rechte an den Speicherinhalten haben ausschließlich die Lieferanten. Haushalte gelten jedoch als „geschützte Kunden“ mit Vorrang bei Engpässen; Industrie kann abgeregelt werden.

Im Krisenfall greifen EU- und nationale Stufen: Haushalte zuerst, dann kritische Infrastruktur.

Risiko für diesen Winter?

Die niedrigen Stände sind besorgniserregend, aber handhabbar: Importe decken Bedarf. Bei Kälte wie 2010 könnten Speicher bis März leer laufen, was Preisanstiege und Industrie-Drosselungen auslöst – doch Diversifizierung (LNG) und Marktmechanismen schützen vor einem Blackout. Die Bundesnetzagentur überwacht die täglich.

Hier die aktuellen Füllstände – eine auführliche, stets aktuelle Übersicht von INES – dem Zusammenschluss großer deutscher Speicherbetreiber

Beitrag erstellt mit Recherchen-Unterstützung durch Perplexity (KI-Suchmaschine)