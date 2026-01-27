27. Januar 2026

E-E-A-T: Das Fundament für SEO/GEO im Jahr 2026

Jede neue Zeit bringt neue Theorien und passende Abkürzungen mit sich. Im Bereich Suchmaschinenoptimierung ist nichts mehr, wie es war, seit Google die KI-Antworten an den Anfang von immer mehr Suchanfragen setzt. Da dieses System weiter ausgeweitet wird, versuchen Publisher und SEO-Agenturen, zur perfekten Quelle für die oben angesetzte Antwort zu werden, damit sie in dieser KI-Version zitiert werden. Dafür wird die Formel E-E-A-T genannt: Erfahrung, Fachwissen, Autorität und Vertrauenswürdigkeit. Eines steht jedoch fest: „Einer wird gewinnen“ – lohnt sich wirklich das Wettrennen der unzähligen Publisher/ Anbieter?

Bild von Adsdad Digital auf Pixabay

E-E-A-T

Zunächst eine Erläuterung der Formel „Wie werde ich von Gemini als Quelle für die Antwort erwählt:

Experience/ Erfahrung: Was weiß die KI über die Autoren bzw. über die Unternehmen, die ständig (womöglich KI-generierte) Beiträge auf ihren Webseiten publizieren? Was macht sie zu glaubwürdigen Experten? Kann man sich vorstellen, dass Sie selbst als Verantwortlicher hinter den Antworten stecken und dass es sich nicht einfach nur um einen beantworteten Prompt handelt zu gängigen Fragen, an deren Antworten man Geld verdienen kann? (Finanzen, Immobilien, Gesundheit, geschäftliche Anfragen mit Kaufbereitschaft ….)
Expertise/ Fachwissen: Was weiß Gemini über das nachweisbare Wissen des Publishers? Gibt es Zertifikate, Fallstudien, gibt es eine Anbindung an Hochschulen, Behörden, anerkannte Medien, Influencer und andere Autoritäten?
Authoritativeness/ Autorität: Was sind die Ergebnisse der Googlebot Recherchen? Bei Backlinks, Erwähnungen oder Awards zählt nicht nur die Menge – die Bots erkennen auch die Bedeutung der Vernetzung mit anderen Web-Publishern, die sie erwähnt haben
Trustworthiness/ Vertrauenswürdigkeit: Transparenz, Datenschutzvorkehrungen, Quellenangaben, korrektes Impressum und Nutzerbewertungen ersetzen zunehmend das, was früher in Bezug auf Alter und durchgehende Aktivität einer Domain Glaubwürdigkeit verschaffte bei der klassischen Suchmaschinenoptimierung. Betagte Websites wie der Blog SteadyNews (seit 2008) können sozusagen in Rente gehen. Times are changing…

Schon heute liefern bis zu 20 Prozent der Fragen KI-Zusammenfassungen direkt in den SERPs. Autorative Quellen (zum Beispiel bei Kooperationen mit gesellschaftlich/politischen Institutionen und Medien) haben eine extrem höhere Chance, als Quelle genutzt zu werden.
SEO-Südwest von Oktober 2025: Analyse: Zahl von KI-generierten Artikeln übertrifft von Menschen verfasste Inhalte

GEO statt SEO

Die „Generative Engine Optimization“ setzt sich zum Ziel, eine KI-Listung durch strukturierte Daten, Listen, Tabellen und konversationelle Sprache zu gewinnen. Außerdem wird von den Agenturen versucht, ihre Kunden durch eine glaubwürdige Autorität und Vernetzung mit etablierten Institutionen in den Kreis der „Zitierwürdigen“ zu bringen. Ob sich hier ein neues Geschäftsfeld für Anzeigenwerbung und PR-Berichterstattung entwickelt, bleibt abzuwarten.

Je regionaler eine Anfrage ist (zum Beispiel „Nenne mir eine analytische Auflistung über Immobilien im Ruhrgebiet“), desto höher ist die Chance, mit Unterstützung von E-E-A-T zur zitierten Quelle zu werden.

Fazit

Mich selbst erinnert E-E-A-T an den dystopischen Buch- und Filmklassiker „The Long Walk“. Ich selbst würde stattdessen raten, sich über Vernetzungen (Social Media und tiefgehende Netzwerke) zu verbreiten. Auch der gute, alte E-Mail-Newsletter kann eine Alternative dazu sein, dass man versucht, im „Long Walk“ um die Goldmedaille große Ressourcen einzustezen – und das zunächst nur dafür, dass man zitiert wird! Ob aus diesen Lesern Kunden werden, ist eine weitere Frage…

Post Views: 4

Eva Ihnenfeldt: Superhelden-Coaching – Deine Traumwelt, Deine Kraft Was wäre, wenn wir dank Streaming, YouTube und Social Media unsere eigenen Interpretationswelten bauen? Abseits von Religionen und Ideologien als Regisseure unserer Realität – selbstbestimmt mit Bedeutung gefüllt? Das ist mein Job: Gemeinsam mit meinen Klienten gestalten wir ihre Realität neu – nicht Fakten entscheiden, sondern die selbstgewählten Interpretationen. So können meine Klienten erkennen, wie großartig sie sind. Die Superhelden-Transformation In meiner Kindheit wurde ich zur Superheldin, um zu überleben. Fantasie rettete mich: unsichtbare Gefährten, Zauberwelten, starke Vorbilder aus dem Fernsehen – mutig, selbstbewusst, unregierbar. Als Einzelkind träumte, malte, schrieb und spielte ich mir ein emanzipiertes Leben mit meinen Barbies zurecht. Ab der Pubertät wurde ich meine eigene Superheldin: halb Heilige, halb Rebellin – mal Mary Poppins, mal Cruella de Vil. In der prozessorientierten Psychologie heißt das: Traumwelten aufbauen. Mein Coaching Heute baue ich mit Klienten Superhelden-Traumwelten. Als „heilige Verbrecherin“ gehe ich auf Augenhöhe: Ich antworte offen auf ihre Fragen zu meinem Leben und zeige Wege in ihre einzigartige Großartigkeit. Erfahrung zeigt: Nicht Geld, Macht oder Liebe machen glücklich – sondern die Überzeugung, ein fantastischer Superheld zu sein. Ob Soldat, Mutter oder Rebellin: Erkenne Deine Kraft, handle danach. Wie wir arbeiten Wir tauchen wie Alice im Wunderland in Deine persönliche Realität: spüren Abenteuer aus, wachsen durch selbstbestimmte Entscheidungen. Formate (Videocalls fallen weg – die schaffen künstliche Distanz) Telefon (mit Protokoll) WhatsApp-Chat Persönliches Treffen (z. B. Café) Honorar Frei vereinbart im Erstgespräch – passend zu Deiner Situation. Bereit für Deine Superhelden-Geschichte? Lass uns starten!

steadynews.de
Category: Marketing Tags:

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert