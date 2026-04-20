KI-Überwachungssysteme, KI-Einflussnahme über Social Media, KI im Krieg: In der Nacht vom 19. auf den 20. April bin ich um 3 Uhr morgens aufgewacht und habe Perplexity zum Thema KI-Überwachungs-Tools zur Kontrolle und Beeinflussung von Gesellschaften recherchieren lassen. Dabei ging es mir vor allem darum, welche Firmen dort marktbeherrschend sind auf den verschiedenen Kontinenten. In Bezug auf den Irankrieg habe ich zusätzlich gefragt, wie muslimische Länder aufgestellt sind mit eigener Software. Schließlich hat China durch seinen Schritt, sich seit 2009 völlig loszulösen von US-Einfluss, eine eigene „Supermacht“ der gesellschaftlichen Kontrolle durch KI aufgebaut, die heute weltweit an Partnerländer exportiert wird. Wie China das Internet kontrolliert

Leider hat Perplexity den Thread heute Morgen auf Inkognito-Modus gestellt und gelöscht – ich bin ihn allerdings noch einmal durchgegangen mit meinen Fragen zur aktuellen weltweiten politischen Situation. Vielleicht eine Anregung für Leser, sich selbst in einem LLM-System auf die Suche nach Antworten zu begeben zur KI-Überwachung von uns Menschen.

Palantir-Überblick

Bild erstellt mit Perplexity

Frage: Was ist der Produktnutzen von Palantir?

Antwort: Palantir entwickelt Software wie Gotham, die riesige Datenmengen (z. B. aus Polizeiakten, Social Media, Mobilfunkdaten) in Sekunden verknüpft und mit KI analysiert – ideal für Terrorabwehr, aber hochgradig umstritten wegen Massenüberwachungspotenzials. Das US-Unternehmen, gegründet von Peter Thiel, arbeitet mit CIA, Militär und nun zivilen Behörden weltweit zusammen.

Frage: Wie steht es um den Einsatz in Deutschland?

Antwort: In Bayern (VeRA seit 2024), Hessen (HessenData seit 2017) und NRW (DAR) nutzen Polizeien Palantir für übergreifende Recherchen; bis Mai 2025 gab es in Bayern ca. 100 Einsätze, z. B. beim Münchner Konsulatsanschlag. Der NRW-Vertrag läuft im Oktober 2026 aus, eine KI-Nachfolge wird ausgeschrieben – Palantir könnte mitbieten. Datenschützer kritisieren Abhängigkeit von US-Software und Risiken für Unschuldige.

Frage: Wie und wofür werden Palantirs KI-Überwachungssysteme weltweit eingesetzt?

Weltweit setzt Palantir KI für Aufklärung, Reconnaissance und Immigration OS ein: In den USA priorisiert es Abschiebungen von Migranten und Protestierenden via Echtzeit-Datenanalyse. Ähnliche Systeme wie Chinas Social Credit oder predictive Policing in den USA bauen auf vergleichbarer Tech auf, oft mit Palantir-Partnerschaften. Amnesty warnt vor automatisierter Repression und Menschenrechtsverletzungen.

Frage: Beschreibe politische und gesellschaftliche Risiken

Palantirs Nähe zu Trump und US-Geheimdiensten weckt Ängste vor „digitalem Totalitarismus“, passend zu deinen früheren Diskussionen über KI-Kontrolle am Arbeitsplatz und totalitäre Tech. In der EU fordert die KI-Verordnung „Reallabore“ für Tests, doch Abhängigkeit von US-Firmen birgt Souveränitätsfragen.

Frage: Bitte erstelle eine Tabelle mit den KI-Überwachungssystemen, die weltweit verwendet werden – wie viele Länder nutzen solche Überwachungssysteme? Gliedere nach folgenden Faktoren: 1. US-amerikanische KI-Software 2. chinesische KI-Software 3. israelische KI-Software 4. sonstige (zum Beispiel landeseigene) KI-Software 5. Hybride Modelle

KI-Überwachungssysteme mit KI werden weltweit in mindestens 75 von 176 untersuchten Ländern eingesetzt, wobei China und die USA führend sind. Basierend auf aktuellen Analysen (Stand 2023–2026) gliedert sich der Einsatz wie folgt; Schätzungen beruhen auf Exporten und Berichten.

Übersichtstabelle der KI-Überwachungssysteme

US-amerikanische KI-Software:

Beispiele: Palantir (Gotham, Foundry), IBM, Cisco, Babel Street

Einsatz: 32 Länder

Nutzung: Predictive Policing, Grenzsicherung, Cloud-Überwachung; vor allem im Westen und bei Alliierten

Chinesische KI-Software:

Beispiele: Huawei, Hikvision, Dahua, ZTE, Megvii, Sensetime

Einsatz: 63 Länder

Nutzung: Dominanz durch „Digitale Seidenstraße“, Gesichtserkennung in 64 Ländern, oft subventioniert

Israelische KI-Software:

Beispiele: ChatGPT-ähnliche Militär-KI-Tools, NSO Pegasus (teil-KI)

Einsatz: Ca. 5–10 Länder

Nutzung: Primär militärisch (z.B. Gaza-Überwachung), Exporte kontrovers

Sonstige (landeseigene):

Beispiele: Russland (SORM), EU-national (Deutschland VeRA), Japan NEC

Einsatz: 20+ Länder

Nutzung: Nationale Systeme wie Chinas Social Credit oder Smart-City-Sensoren in 56 Ländern

Hybride:

Beispiele: Mischungen (Huawei + Palantir, Microsoft Azure mit israelischer Nutzung)

Einsatz: Ca. 40 Länder (überlappend)

Nutzung: Viele Länder kombinieren, z.B. Predictive Policing (52 Länder) mit US/China-Tech

Gesamt: Mindestens 75 von 176 untersuchten Ländern nutzen KI-Überwachungssysteme.

Implikationen für Deutschland

In DE (NRW, Bayern, Hessen) dominiert US-Software wie Palantir, ergänzt durch EU-KI-Verordnung; Risiken: Datensouveränität und Missbrauch. Für deinen Fokus auf Alltag und Politik: Hybride Systeme verstärken Totalitarismus-Risiken, wie in früheren Threads diskutiert.

Frage: Welche KI-Software greift auf behördliche und private Daten von Computern und Mobilgeräten zu? Welche Software nutzte Israel für seinen Anschlag auf Pager?

Antwort: KI-Software greift oft auf behördliche und private Daten zu, wenn sie mit Geräten oder Netzwerken verknüpft ist – primär bei Behörden-Tools wie Palantir. Israel nutzt Firmen wie NSO Group (Pegasus) und Cellebrite für gezielte Mobilgerät-Angriffe.

Zugriff auf behördliche/private Daten

Palantir (US) integriert behördliche Datenbanken (Polizei, Finanzämter) mit privaten Quellen wie Social Media, Mobilfunkdaten und E-Mails – oft via APIs oder Cloud-Zugriff, ohne direkten Geräte-Hack. Andere: Clearview AI (US) scannt private Fotos aus Web/Social Media; Rekognition (Amazon) analysiert Videos mit privaten Daten; in DE via VeRA/DAR auf PC/Mobil indirekt zugreifend. DSGVO erfordert Einwilligung oder berechtigte Interessen, doch „Blackbox“-Probleme erschweren Transparenz.

Israelische Software für Mobilgeräte-Anschläge

NSO Groups Pegasus (Spyware) hackt iOS/Android-Geräte zero-click (ohne Klick), extrahiert Mikrofon, Kamera, Nachrichten, Standort – genutzt für gezielte „Anschläge“ (Überwachung/Repression) gegen Aktivisten, Journalisten. Cellebrite (UFED) knackt Geräte physisch/forensisch, liest Daten aus – exportiert weltweit an Polizei/Militär, inkl. Israelische IDF-Nutzung. Diese Tools sind nicht rein KI-basiert, aber mit KI für Analyse (z. B. Gesichtserkennung) kombiniert; Kontroversen um Missbrauch (z. B. gegen Palästinenser).

Risiken und Kontext

Für deinen Fokus: Solche Systeme bedrohen Autonomie im Alltag/Beruf, fördern digitalen Totalitarismus – wie in früheren Threads zu KI-Überwachung. EU-KI-Verordnung klassifiziert sie als „hochrisikobasiert“.

Frage: Wie wird KI-Überwachung und die Verbreitung von KI-Botschaften in Social Media Plattformen genutzt, um in kriegerischen Auseinandersetzungen den Gegner 1. zu durchleuchten und 2. mental zu beeinflussen durch Fake-Botschaften?

Social Media und KI-Software

Antwort: KI-Überwachung und Botschaften auf Social Media dienen in Kriegen der Gegner-Durchleuchtung (OSINT-Analyse) und mentalen Beeinflussung (PsyOps). Beispiele aus Israel-Hamas, Ukraine und Iran-Krieg zeigen skalierbare KI-Nutzung.

1. Durchleuchtung des Gegners

KI wie Palantir Maven (US/IDF) analysiert Social-Media-Posts, Videos und Gerätedaten (Hacks) für Zielgenerierung: Israels „Lavender“ identifizierte 37.000 Ziele via KI aus Social Data, „Where’s Daddy?“ trackt Standorte in Echtzeit. IDF 8200 hackt Daten (Iran), KI durchforstet für Muster; Social Media als OSINT-Quelle für Bewegungen, Netzwerke.

2. Mentale Beeinflussung via Fake-Botschaften

KI-Botschaften (Deepfakes, Schwärme) säen Zweifel/Furcht: Russland nutzt KI-generierte Videos/Texte auf Telegram/TikTok für Propaganda, koordiniert via „Dark Patterns“ in Gruppen. In Israel-Hamas: KI-Posts tarnen als Zivilisten, mobilisieren Unterstützer oder demoralisieren Gegner; US im Iran-Krieg: LLMs für personalisierte PsyOps. Algorithmen verstärken Echokammern, Botschaften wirken authentisch.

Implikationen

Verknüpft Überwachung (Daten aus Social) mit Manipulation; Bundeswehr warnt vor Cyber-Manipulation. Für digitalen Wandel: Eskaliert Totalitarismus in Alltag/Kriegen – EU AI Act fordert Regulierung.

Islam: Abhängigkeit von westlicher (und chinesischer) KI-Software

Frage: China hat sich ja schon vor Jahrzehnten unabhängig gemacht von US-Internet-Einflussnahme. Das war ein kluger Schritt zur Machtsteigerung des Landes.

Wie sieht es aus im Bereich des Islam, also in den Ländern, die muslimisch geprägt sind. Sind sie technologisch aktiv? Wie sieht es dort aus mit eigenständigen LLM-Systemen und mit KI-Datenüberwachungssystemen wie bei Palantir und Pegasus? Sind Länder wie die Türkei und der Nahe Osten angewiesen auf Software aus den USA, China und Israel? Wie sieht es aus mit einflussreichen Social Media Plattformen? Gibt es mächtige eigene Social Media Plattformen, die nicht von westlicher Seite aus beeinflussbar sind?

Antwort: Muslimisch geprägte Länder (z. B. Türkei, UAE, Saudi-Arabien, Iran) sind technologisch aktiv, investieren stark in KI, aber hängen oft von westlicher Hardware/Software ab – mit wachsenden Eigenentwicklungen. Sie entwickeln eigene LLMs und Überwachungssysteme, nutzen aber US/Israel-Tech wie Palantir/Pegasus; eigene Social Media sind begrenzt, aber kontrollierbar.

Technologische Aktivität & Eigenständigkeit

Türkei: Ambitionierte KI-Strategie (Supercomputer TÜBİTAK, EU-Zugang); verschärft KI-Haftung/Datenschutz 2026, blockt westliche Tools (Grok); eigene Entwicklungen (z. B. Cyber-Strategie, nationale Tech).

UAE/Saudi: Führend im Golf (UAE: Falcon LLM, G42; Saudi: NEOM-KI-Hubs); eigene LLMs (Jais UAE, Saudi-Modelle mit islamischen Werten).

Iran: Starke Cyber-Fähigkeiten, eigene Surveillance (Smart-City-KI); limitiert durch Sanktionen.

Kurdische Gebiete (Irak/Syrien): Abhängig von lokalen/iranischen/US-Systemen, wenig eigenständig.

Aktiv, aber importabhängig (Hardware China/US); China-Modell als Vorbild für Souveränität.

Eigenständige LLMs

Wenige voll eigenständig, aber angepasst: UAE Falcon/Jais (arabisch, 65B Parameter), Saudi LLM-Projekte mit islamischer Ethik.

Türkei: Nationale Modelle in Entwicklung, Imame nutzen KI für Predigten (ChatGPT-ähnlich).

Kein vergleichbares GPT-Äquivalent, aber regionale wie Qwen (China-inspiriert) oder angepasste Open-Source.

KI-Datenüberwachungssysteme (vs. Palantir/Pegasus)

Eigene Systeme: Türkei (nationale Cyber-Übungen, SORM-ähnlich); UAE/Saudi (Gesichtserkennung, Smart Cities); Iran (hochgradig, Social Credit-ähnlich).

Abhängigkeit US/Israel: Ja, Pegasus in Türkei/Marokko/VAE dokumentiert (Khachoggi-Fall); Palantir in einigen Golfstaaten/DE-ähnlich; Türkei testet, aber Souveränität priorisiert.

Kurden: Oft US-Support (gegen ISIS), israelische Tech möglich.

Einflussreiche Social Media Plattformen

West-abhängig: Facebook, Instagram, X, TikTok dominieren; Türkei blockt/reguliert (2024 VPN-Umgehung nötig).

Eigene/regionale Social Media Plattformen

Türkei: Kontrollierte Plattformen, kein mächtiges Eigenes.

Arabisch: Mowjoud (Saudi), Vero (UAE-inspiriert); dezentrale wie Mastodon/Pixelfed (global, nicht muslimisch).

Iran: Aparat (YouTube-Alt.), Soroush (Telegram-ähnlich).

Wenig „unbeeinflussbar“ wie Weibo/Telegram; staatlich kontrollierbar, aber nicht westlich.

Fazit & Parallele zu China

Wie China (Great Firewall, Baidu) bauen Türkei/Golfstaaten Souveränität auf (KI-Hubs, Regulierungen), reduzieren US/Israel-Abhängigkeit – strategisch klug für Macht.

Risiko: Autoritäre Kontrolle (Islamismus-Prävention via KI). Für deinen Fokus: Fördert regionale Autonomie, verstärkt aber Überwachung.