Vor einigen Tagen habe ich mich gefragt, ob die ganze Welt jetzt zu Aufrüstung und Wehrfähigkeit greift. In den USA sollen junge Männer (auch Migranten und Männer ohne Aufenthaltserlaubnis) ab Dezember 2026 automatisch in das Register für eine mögliche Einberufung zum Militär aufgenommen werden. Seit 2026 modernisiert Deutschland seinen Wehrdienst: Jeder 18-Jährige erhält einen Fragebogen, Freiwilligkeit steht im Vordergrund, doch im Verteidigungsfall droht Pflicht – ein Signal globaler Trends. Parallel melden Länder wie Schweden, Finnland und Polen Wehrpflicht-Rückkehr; sind Kriege das Ziel, oder dient es der Abschreckung? Ich habe also Perplexity gebeten, sich die globalen Trends Richtung Kriegsvorbereitung bzw. Richtung Abschreckung anzuschauen. Hier die Ergebnisse:

Globale Trends

Viele Nationen weiten Wehrpflicht aus:

Europa: Schweden (2017), Finnland und Litauen verstärken Pflicht vor russischer Bedrohung; Deutschland folgt mit „Neuem Wehrdienst“ seit Januar 2026.

Schweden (2017), Finnland und Litauen verstärken Pflicht vor russischer Bedrohung; Deutschland folgt mit „Neuem Wehrdienst“ seit Januar 2026. Asien: Taiwan plant 2026 Einsatzpflicht; Israel und Südkorea behalten sie bei.

Taiwan plant 2026 Einsatzpflicht; Israel und Südkorea behalten sie bei. Lateinamerika: Brasilien und Mexiko debattieren Ausweitung gegen Bandenkrieg.

Diese Welle spiegelt Geopolitik: Ukraine-Krieg, Taiwan-Spannungen und Nahost-Konflikte treiben Staaten zu „völkerverteidigenden“ Armeen.

Argumente der Befürworter

Bild von Jens auf Pixabay

Politiker wie Pistorius sehen Wehrpflicht als „gesellschaftlichen Kitt“ – Jugend bildet Charakter, Abschreckung verhindert Kriege. Historisch stabilisierte die Wehrpflicht Demokratien; Finnland hat niedrigste Kriegsrisiken. Ökonomisch: Billigere Armeen vs. Profisoldaten.

Frage: Abschreckung oder Vorbereitung?

Gegner warnen vor Eskalation – wollen die Eliten Kriege? Nicht Siege, sondern die Kriege selbst dienen Profiten (Rüstungsindustrie boomt: Lockheed Martin +30 % seit Ukraine), Kontrolle (Überwachung, Zensus via Wehrpflicht) und Ressourcenraub (Energie, Rohstoffe im Chaos).

Jugend gegen Einberufung in Kriege?

Vietnam-Parallele: US-Zwangseinberufung löste die spirituell geprägte Hippie-Revolte aus – heute könnte sich die USA-Jugend auch gewalttätig radikalisieren.

US-Zwangseinberufung löste die spirituell geprägte Hippie-Revolte aus – heute könnte sich die USA-Jugend auch gewalttätig radikalisieren. KI-Autokratie-Risiko: Staaten nutzen die neue Wehrpflicht für digitale Kontrolle; gepaart mit Tech entsteht eine hybride Kriegsmaschinerie.

Fazit: Dritter Weg?

Wehrpflicht-Ausweitung signalisiert Angst vor WW3, doch provoziert sie nicht? Friedensbildung via Internet/Imagination bietet Alternative: Digitale Massen wecken vielleicht Gewissen, bevor sich die Kasernen füllen.

Perplexity-Quellen:

Bundesministerium für Verteidigung vom 05.12.2025: Neuer Wehrdienst beschlossen

Bundeswehr.de – Neuer Wehrdienst

Sonntagsblatt – Dossier zu Wehrpflicht & Wehrdienst ab 2026