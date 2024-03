Vom Stress zur Ruhe – Kann Technologie uns entlasten?

Die digitale Ära hat uns Grenzenlosigkeit in der Kommunikation und Informationsflut beschert. Wir müssen ständig erreichbar sein, schnell reagieren und das hat zu einer neuen Dimension des Stresses geführt. Insbesondere Jugendliche und junge Erwachsene spüren einen zunehmenden Druck durch die sozialen Medien.

Doch ist die heutige Technologie wirklich nur eine Quelle von Stress? Oder kann sie uns auch unter die Arme greifen, um den Alltagsstress zu lindern? Dieser Artikel geht der Frage auf den Grund und beleuchtet, wie Technologie sowohl bei schweren Lagertätigkeiten als auch bei kreativen Aufgaben wie dem Gestalten von Hochzeitseinladungen Arbeit abnehmen und uns damit entlasten kann.

pexels.com – Foto von ThisIsEngineering

Apps erleichtern Planung und Aufgaben

Die Organisation unseres häufig hektischen Alltags treibt viele an ihre persönliche Grenze. Wir müssen uns unglaublich viele Dinge merken und noch mehr Sachen erledigen. Ein kleines Helferlein, das uns unter die Arme greifen kann? Unser Smartphone mit seinen zahlreichen Apps.

Kalender- und Planungsapps können helfen, unseren Tag zu strukturieren, damit uns kein Termin mehr durchrutscht.

Mit Apps wie Todoist kann man Erinnerungen setzen und Aufgaben verwalten, was zu einem ruhigeren Tagesablauf beiträgt – besonders, wenn die gesamte Familie die Aufgaben einsehen kann.

Selbst für kreative Aufgaben gibt es beispielsweise Apps, um Dankeskarten für die Hochzeit online zu gestalten oder Pinterest, um sich inspirieren zu lassen

Mit Finanzapps halten wir alle Ein- und Ausgaben im Blick

Steuerapps machen das Einreichen der Steuererklärung zu einem Spaziergang

Einkäufe sind meist nur einen Klick entfernt und die Apps merken sich, was Sie häufig kaufen.

Insgesamt wird unser Alltag damit einfacher, denn wir sparen damit eine Menge an Zeit ein.

Einfach entspannen mit Apps

Darüber hinaus gibt es auch verschiedene Apps, die uns direkt dabei helfen, Stress hinter uns zu lassen. Meditation- und Mindfulness-Apps bieten geführte Sitzungen an, die uns beibringen, bewusst einen Gang zurückzuschalten und geistige Pausen einzulegen. Sie nehmen uns an die Hand und bringen uns Achtsamkeit näher oder enthalten Atemübungen, durch die wir schnell zur Ruhe kommen.

Andere Anwendungen konzentrieren sich auf die Steigerung unserer Produktivität, ohne dabei unsere Gesundheit zu beeinträchtigen. Sie schaffen beispielsweise fokussierte Arbeitsblöcke, in denen wir uns nur auf die Arbeit konzentrieren, um anschließend ausreichend lange Pausen einzulegen.

Technische Neuerungen nehmen uns Aufgaben ab

Neben Apps gibt es auch technische Neuerungen, die uns im Alltag entlasten können. Künstliche Intelligenz hat beispielsweise das Potenzial, unser Leben einfacher zu gestalten. Intelligente Assistenten nehmen uns Routineaufgaben ab und ermöglichen es, Anfragen schnell und effizient zu erledigen. Sie können in sekundenschnelle Informationen zusammenstellen, uns an wichtige Termine erinnern und uns sogar dabei unterstützen, gesundheitliche Ziele zu verfolgen.

Dabei werden diese immer intelligenter, merken sich unsere Vorlieben, Gewohnheiten und schaffen es, uns immer besser zu unterstützen. Auch die Robotik entwickelt sich ständig weiter und kann in vielen Bereichen entlasten. Besonders im Bereich der schweren Lager- oder Produktionsarbeiten können Roboter eingesetzt werden und Menschen ihren Beruf erleichtern. Aber auch bei uns im Haushalt finden die kleinen Helferlein ihren Platz. Ein Beispiel, das immer präsenter wird? Staubsaugerroboter.

Wenn wir also etwas Hilfe in den Alltag holen, können wir unser Stresslevel effektiv senken und so den Sprung von permanenter Anspannung zu entspannender Ruhe schaffen.