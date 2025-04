Wie kann ich mich mit dem Smartphone um Jobs bewerben ohne Desktop-Computer?

Digitale Job-Bewerbungen sind zum Standard geworden, was jedoch Menschen, die einen Job suchen und ausschließlich über ein Smartphone verfügen, häufig vor Probleme stellt. Da die meisten Unternehmen nur noch digitale Bewerbungen akzeptieren, sollten Smartphone-Nutzer lernen, auch über dieses Gerät ihre Lebensläufe und Anschreiben zu erstellen – und diese direkt vom Smartphone aus in die Online-Bewerbungsformulare hochladen zu können.

Bewerbungen erstellen und versenden mit dem Smartphone

Je einfacher der Jobwunsch ist – und je älter der/die Bewerber/in – desto wahrscheinlicher ist es, dass kein Desktop-Rechner zur Verfügung steht für die Jobsuche. Gerade bei Jobsuchenden, die im Bürgergeldbezug sind, ist häufig kein Laptop oder Rechner vorhanden, weil die finanziellen Mittel hierfür nicht vorhanden sind. Zwar erhalten Bürgergeldempfänger zahlreiche Hilfen über das Jobcenter, um gute Bewerbungsunterlagen zu erstellen – doch wie sollen sie diese versenden? Viele von ihnen sind nicht einmal in der Lage, aktuelle Jobs im Web zu finden, da sie ausschließlich die Jobbörse der Arbeitsagentur nutzen – oder bei höchstens ein, zwei Stellenbörsen gemeldet sind.

Sich selbstständig bewerben mit dem Smartphone

Es gibt zahlreiche kostenlose Apps, die bei der Erstellung der Bewerbungsunterlagen helfen. Zwar sind einige Apps mit Werbeanzeigen überladen, andere bieten nicht die Möglichkeit, ein Foto einzufügen. Man kann auf jeden Fall zu dem Ergebnis kommen, dass es einfacher ist, sich am Desktop die Unterlagen zu erstellen und an die ausgeschriebene Stelle anzupassen. Falls Du Deinen Lebenslauf über eine App erstellst, sende Dir das Ergebnis per Mail zu, um es erstens zu sichern und zweitens, an einem Speicherort Deiner Wahl zu sichern.

Hier ein Beispiel einer App für die einfache Erstellung von Lebensläufen: „Bewerbungsapp“

Speicherort auf dem Smartphone

Installiere die kostenlose Adobe Acrobat App auf dem Smartphone. Öffne Deinen Lebenslauf aus der Mail mit der Adobe App. Öffne die drei Punkte oben rechts. Wähle „drucken“ aus. Speicher über die Druckfunktion den Lebenslauf in Deinen Downloads. Nun kannst Du bei einer Bewerbung über die „Files“ (Ordner) unter den „Downloads“ den Lebenslauf finden und direkt in die Online-Bewerbung einfügen. Alternativ kannst Du sie auch bei Google Drive unter „meine Anlage“ speichern und abrufen. Google-Drive ist von Google und auf jedem Android-Smartphone vorinstalliert.



Fazit: Am besten erstellt man die Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf reicht) an einem Desktop-PC und schickt sie sich per Mail in pdf-Version. Dort öffnen, über „Drucken“ in den Files/Downloads oder über die Google App „Google Drive-meine Ablage“ speichern und von da aus immer direkt in der Online-Bewerbung einfügen.

Google gibt mit der KI Gemini folgende Antwort zu kostenlosen Bewerbungs-Apps:

Apps

360 Grad Bewerbung: Erstellt Bewerbungen für Smartphones mit Deckblatt, Anschreiben, Lebenslauf und Anhängen als Word oder PDF

Lebenslauf App: App für Lebensläufe

CV Master – Lebenslauf App: App für Lebensläufe

Resume Star: Pro CV Maker: App für Lebensläufe

iCV – Curriculum Vitae: App für Lebensläufe

CV Resume: App für Lebensläufe

Online-Tools

Europass: Kostenlose europäische Plattform für Bewerbung und Jobsuche

bewerbung2go: Kostenloses Online-Tool zum Erstellen und Bearbeiten von Anschreiben

Bewerbung.net: Kostenloser Bewerbungsgenerator zum Erstellen von Anschreiben, Lebensläufen und Bewerbungsmappe

Xing: Kostenlose Basis-Mitgliedschaft zum Erstellen eines Profils, Angeben von Daten, Kenntnissen und Berufserfahrung

Weitere Programme Microsoft Word, Google Docs, Canva