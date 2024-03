Mehr Raum für wenig Geld – Lagerbühnen als clevere Lösung bei Platzproblemen

Wer eine Unternehmung gründen und sich selbständig machen will, muss eine gute Idee haben und viel Zeit in die ersten Monate und Jahre des jungen Start-Ups stecken. Was aber auch ausreichend vorhanden sein muss, ist Geld. Dabei geht es nicht immer nur um die Anschubfinanzierung, sondern vor allem auch um langfristige und wiederkehrende Posten. Ein solcher laufender Kostenpunkt entsteht durch die Anmietung oder den Kauf von Immobilien für Produktions- und Lagerflächen sowie Räumlichkeiten für Büros und Repräsentation. Eine Möglichkeit, hier auf Dauer Geld zu sparen, sind Lagerbühnen. Wie das geht und wofür Lagerbühnen beziehungsweise Hochböden alles so nützlich sind, erklärt dieser Beitrag.

Was sind Lagerbühnen oder Hochböden?

Bild von Jens P. Raak auf Pixabay

Ein Hochboden, ein Lagerpodest oder eben eine Lagerbühne ist eine stabile Stahl-Konstruktion, um Räume waagerecht in zwei oder mehr Funktionsebenen zu teilen. Eine Lagerbühne kann man sich also zwar auch als gewohnte Bühne, also Erhöhung im Raum vorstellen, aber der besondere Nutzen geht von der Konstruktion als horizontaler Raumteiler aus. Ein Hochboden erzeugt also innerhalb einer Etage eine zweite, manchmal sogar dritte Etage.

Wie kann man mit Lagerbühnen Geld sparen?

Wer ein Business auf die Beine stellen will, weiß, dass dies vor allem mit hohen Investitionen verbunden ist. Dabei spielt auch die Anmietung von Gewerberäumen eine große Rolle. In Branchen, in denen Homeoffice möglich ist, kann durch den Verzicht eines mehr oder weniger großen Teils der Bürofläche gespart werden. Andere Branchen allerdings können nicht einfach so Arbeit verlagern, sondern brauchen die Gewerberäume für die Produktion, die Bewirtung von Gästen oder als Lager. Das Lager und die Logistik sind zum Beispiel auch ein Bereich, der häufig bei der Gründung von Online-Shops vergessen wird.

Gewerbliche Immobilien und Lagerflächen werden in Deutschland immer knapper. Gleichzeitig werden immer mehr davon gebraucht. Vor allem der Onlinehandel braucht mehr und mehr Logistik-Fläche. Mit einer Lagerbühne kann man als Gründer den Platz von Anfang an optimal ausnutzen.

Was kosten Lagerbühnen?

Lagerbühnen und Hochböden unterscheiden sich in den Kosten je nachdem. Welche Ansprüche und Maßgaben sie erfüllen müssen. In der Regel wird der Anbieter die Kosten für ein solches Vorhaben genau wie das Vorhaben individuell durchplanen und beziffern. Es gibt jedoch Standard-Lösungen reiner Bodenflächen oder Podeste. Bei denen muss man mit etwa 100 Euro pro Quadratmeter Hochbodenfläche rechnen.

Wie finden Lagerbühnen in Räumen Anwendung?

Lagerbühnen und Podeste können ganzflächig in Räume und Hallen eingezogen werden, nur kleine Bereiche erhöhen oder sogar Hallen und Räume mit sehr hohen Decken in mehr als nur zwei Ebenen teilen. Durch diese hohe Flexibilität ergeben sich auch sehr vielfältige Anwendungsmöglichkeiten.

Lagerbühnen können also:

als Podeste und teilweise Erhöhungen im Raum, zum Beispiel für eine Ausstellungsfläche dienen

als Zwischenboden Arbeitsbereiche wie Büros, Lagermöglichkeiten, Kommissionierungsebenen oder ähnliches schaffen

Mit einer Lagerbühne oder einem Hochboden können Unternehmen nur eine große Halle also innen als mehrstöckiges Gebäude erscheinen lassen und nutzen. Unten die we Empfangs- und Büroräume, dahinter ein Bereich für die Lagerung, und ober Produktion, oder andersherum: Hochböden schaffen doppelten, gar dreifachen Platz für alles, was zum Unternehmen dazugehört.

Vorteile von Lagerbühnen im Kurzüberblick

Lagerbühnen und Hochböden sind also eine gute Möglichkeit, begrenzten Raum optimal zu nutzen. Die Vorteile sind neben der Raumvergrößerung über Etagen vor allem in den niedrigen Baukosten, der einfachen und flexiblen Montage, der Robustheit und der enormen Tragkraft sowie der Erweiterungsmöglichkeiten um Treppen, Lifte oder Regale zu sehen. Wer Platz für sein Start-Up oder die Erweiterung seines Unternehmens braucht, sollte sich mit der Lagerbühne als Möglichkeit durchaus auseinandersetzen.