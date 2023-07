Endlich verstanden, warum die Zeit immer schneller vergeht

Seit ich morgens beim Frühstück jeden Tag etwas in meine Google Notizen tippe, verstehe ich mehr und mehr, warum die Zeit so rast. Jeden Morgen erstelle ich eine neue Notiz, einen neuen Tagebucheintrag, und nehme den die Daten ganz bewusst wahr. 19.07., 20.07., 21.07., 22.07… Wahrlich beängstigend. Schon der 22. Juli! Bald ist August! September, Weihnachten, 2024, bald bin ich 70….

Leben ist wie Urlaub

Dieses Leben ist wie ein Urlaub, der irgendwann zu Ende sein wird. Du schaust auf den Kalender, schaust auf die Uhr – bald geht es ab nach Hause. Rückwärts betrachtet erscheint Dir dieser Urlaub als Ewigkeit: „Wie? Wir waren erst vorgestern auf dieser herrlichen Schiffsrundreise? Kommt mir ewig her vor, nicht wie vorgestern.

Seit vorgestern ist (in mir) so viel passiert, hat sich so viel verändert, habe ich so viele weitere neue Eindrücke und Highlights erlebt, neue Menschen, neue Erkenntnisse, neue Erfahrungen, neues Glück. Ich geh‘ anders, lach anders, denke anders und fühle anders. Dieser Urlaub fühlt sich an wie ein neues Leben. So als wäre ich neu geboren worden, immer und immer wieder in dieser wunderschönen Umgebung….“

Ich will nicht heim!

Doch dann schau‘ ich auf den Kalender, schau‘ auf die Uhr. Bald geht es nach Hause, so viel ist klar. „Ich will nicht heim, ich will hier bleiben! Hier ist alles so aufregend, so spannend! Hier manifestiert sich wie durch Zauberhand alles, was ich fühle, denke, erwarte – und woran ich glaube!“

Urlaub auf der Erde

Je älter ich werde und je vertrauter mir dieser Planet ist, desto besser verstehe ich die Kunst des glücklichen Daseins. Ich werde von Moment zu Moment selbstbestimmter, vertrauter, souveräner, dankbarer und liebender. Ich fühle mich erfüllt, einfach so. Kann den Himmel und die Sonne genießen, die Stille und jede Begegnung, kann mich erfreuen an Kleinigkeiten wie Essen, Trinken, Musik und Lachen.

Irgendwann geht es heim

Ich schaue auf den Kalender, schaue auf die Uhr. Bald geht es heim, so viel steht fest. Was erwartet mich zu Hause? Ich kann mich nicht erinnern, wie es dort ist. Immer wieder höre ich, dort soll es ganz toll sein, paradiesisch, irgendwas mit Licht und Liebe ohne Leid und Sorgen. Irgendwas mit Vollkommenheit.



Aber hier tanzt der Bär! Hier tobt das Leben! Hier sind Abenteuer und Herausforderungen! Hier kann ich zeigen, wer ich bin und was ich kann und hier kann ich Menschen glücklich machen! Ich will nicht nach Hause!



Und so rast dahin die Zeit, die auf Erden mir gegeben ist. Immer weiter treibt mich die Rastlosigkeit, keinen Moment will ich verschwenden von diesem wundervollen Urlaub auf der Erde. Ich will noch nicht Abschied nehmen und Koffer packen. Ich will mich noch nicht verabschieden von all dem, was mir so viel gibt und gegeben hat.



Nun verstehe ich, warum Menschen sagen, die Zeit vergeht immer schneller, je älter sie werden. Nicht wegen des Blickes zurück, sondern wegen dieser Wehmut, dass es irgendwann nach Hause geht.



Schon der 22. Juli 2023, bald ist August, Weihnachten, 2025, bald bin ich 70…



Ich will noch nicht heim. Ich liebe diesen Abenteuerurlaub Erde, in dem sich stets erfüllt, was ich mir vorzustellen vermag und woran ich aus tiefstem Herzen glaube. Was für ein Geschenk! Was für Wunder, Wunder, Wunder. Danke schön. Ich könnte heulen, wenn ich an den Abschied denke. Aber danke schön. Ich werde jeden Augenblick auskosten und das Beste daraus machen. Versprochen.