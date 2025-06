Die kältesten Länder der Welt: Deutschland, auf Platz 30

Freitagnachmittag kam die beeindruckende Reinigungslady in das Büro im Jobcenter, in dem ich arbeite. Eine wunderschöne afrikanische Mutter von vier Kindern mit kraftstrotzender Ausstrahlung. Diesmal sah sie allerdings eher aus, als stände sie kurz vor einem krankenhausreifen Zusammenbruch. „Was ist los?“, fragte ich erschrocken. „Bist Du krank?“ „Diese Hitze!“, stöhnte sie „Ich bin total fertig.“ Ich musste lachen. „Hey, Du kommst doch aus Afrika! Ich hätte gedacht, dass dieser erste heiße Tag des Jahres Dich aufblühen lässt. Viele Deutschen fahren sogar andauernd extra in heiße Länder, weil sie Sonne so toll finden!“

Daraufhin erklärte sie mir, wie unrecht ich habe. Wenn sie einmal länger in ihrer Heimat war, gewöhnte sie sich nur sehr langsam wieder an die Hitze. Durch ihre erste Lebenshälfte in Afrika ist sie hier in Deutschland überempfindlich geworden für Sonne und Temperaturen über 20 Grad. Außerdem wäre die Art von Hitze in ihrer Heimat noch viel belastender als hier. Sie verträgt Tage wie diesen (27 Grad mittags) gar nicht mehr.

Das haben mir schon häufiger Menschen erzählt, die aus Afrika eingewandert sind. Sie stöhnen eher als wir Deutschen, wenn im Sommer die Sonne brennt. Also google ich mal bei Wikipedia die Liste aller Länder der Welt nach Temperaturabstufungen – und siehe da: Deutschland ist das 30-kälteste Land auf diesem Planeten…

Deutschland, auf Platz 30 der kältesten Länder der Welt

Laut Wikipedia gibt es zurzeit insgesamt 217 Länder auf der Erde. Grönland und Kanada sind die Spitzenreiter bei der Kälte. Burkina Faso mit 30 Grad Jahres- Durchschnittstemperatur liegt ganz oben im Ranking der heißesten Länder.

Die kältesten Länder der Welt

Hier bei msn wird in einer Fotogalerie die Liste der 30 kältesten Länder der Welt kurz skizziert – mit den jährlichen Durchschnittstemperaturen und den tiefsten Temperaturen, die je gemessen wurden (in Deutschland waren es -45,9 °C).

Ich muss sagen, dass ich sehr froh bin, in Deutschland aufgewachsen zu sein. Klingt egoistisch – und das ist es auch. Schon Spanien wäre mir zu heiß (Platz 158 mit durchschnittlich 14,25 °C). Vielleicht könnte uns die Erkenntnis, dass wir zu den 30 kältesten Ländern der Welt gehören, etwas gnädiger stimmen in Bezug auf heiße Sommertage: Weltweit leben wir in einer der kühlsten Regionen….

