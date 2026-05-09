Pfanne oder Topf? Um 13 Uhr geht der Zug #podcast

Zunächst erzähle ich, wie es zu der kleinen Geschichte kam, die ich im Anschluss vorlese. Falls jemand denkt, dass Brigitte in der Geschichte ihre Koffer packt, um in den Campingurlaub zu fahren, liegt ein Irrtum vor. Brigitte wird ihre Heimat für immer verlassen. Wenn der Krieg gegen Russland tatsächlich weiter eskaliert, ist das nicht mal unrealistisch. Es geht darum, was man mitnimmt, wenn man fliehen muss. Auf jeden Fall Handy, Ladekabel und Powerbank…

Eva’s Geständnisse vom 9. Mai 2026

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