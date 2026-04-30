Spieltheorie mit Prof. Dr. Rieck: Blauer oder roter Knopf….

Man stelle sich vor: Jeder Mensch auf der Welt muss sich in einer geheimen Wahl entscheiden, einen roten oder blauen Knopf zu drücken. Die Regel ist so: Wählen mehr als 50 Prozent den blauen Knopf, überlebt die ganze Menschheit, wählen mehr als 50 Prozent den roten Knopf, überleben nur die, die rot gewählt haben.

Professor Dr. Christian Rieck – Experte für Spieltheorie – erklärt in dem hier eingebetteten Video, mit welchen Konsequenzen sich in diesem Spiel (das in sozialen Medien gerade heiß diskutiert wird) das Individuum bei seiner Wahl auseinandersetzen sollte – und welche rationalen und irrationalen Entscheidungsgründe möglich sind. Unter dem Video erläutere ich noch kurz, wie ich mich entschieden habe und warum …

Mein Kommentar unter dem Beitrag:

Ich möchte in keiner Welt leben, die nur aus Roten (oder Blauen, weil die Roten dann doch von den Spielemachern aus Effizienzgründen getötet werden ) leben. Ich will die Welt mit den Menschen – so wie sie sind. Darum nehme ich blau. Lieber tot als nur Rote.

Meine Hoffnung: Mögen die Spielmacher keine Sadisten sein, die uns Blaue qualvoll leiden lassen, bevor wir getötet werden…